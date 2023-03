Scontro tra camion sulla Bidentina Un tir di polli finisce in un giardino Attimi di paura ieri mattina alle 9.30 a Nespoli di Civitella: due mezzi pesanti impattano tra loro e uno diretto, alla Pollo del Campo, si ribalta di fronte a una casa. Miracolosamente, non ci sono feriti. Traffico in tilt.