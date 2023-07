Scopri la Lavanda, Viaggi all'Agriturismo Il Casale Bio di Castrocaro

Proseguono all’agriturismo Il Casale Bio di Castrocaro i viaggi alla scoperta della lavanda. Nel mese in cui i campi di tingono di lilla grazie all’esplosione della profumatissima pianta, conosciuta sin dall’antichità per le molteplici proprietà (sedative, antispastiche, antinfiammatorie, antimicrobiche e ipocolesterolemizzanti), sul colle di Bagnolo vanno in scena esperienze intensive in mezzo alla natura: domani e domenica 9 luglio sono in programma ‘Le giornate della lavanda’.

Si parte alle 10.30 con il ritrovo all’agriturismo che ha sede in via Bagnolo 135. Alle 11 ‘si scende in campo’ per la dimostrazione di raccolta manuale della lavanda con possibilità di raccoglierne un mazzo. Seguiranno il carico del distillatore e l’inizio del processo di distillazione. A pranzo si potrà gustare un menù a base di panzanella, cupola di melanzane e mozzarella con salsa di pomodoro fresco e crumble alla menta, e una cheesecake ai frutti di bosco e profumo di lavanda.

Dopo il pasto, si riparte con il laboratorio olfattivo con l’olio essenziale appena distillato e quello di intreccio di fusi di lavanda.

Il costo di partecipazione – le esperienze si svilupperanno nell’arco di 5 ore e 30 minuti – è di 30 euro a persona (20 per gli under 12). È richiesta la prenotazione via whatsapp al 335.5888333, via mail a [email protected] L’antico casale – il primo nucleo risale al 1300 - 1400 – è immerso in un podere interamente destinato ad agricoltura biologica certificata, con 7.000 piante di lavanda, un grande orto, un frutteto, un oliveto di 700 alberi. Nel negozio in seno all’agriturismo, è possibile acquistare prodotti alla lavanda quali l’olio essenziale bio e la rigenerante acqua aromatica.

f.m.