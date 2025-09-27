Scoprire le architetture nei dipinti

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, promosse dal ministero della Cultura sull’architettura, l’assessorato alla Cultura di Forlì con la propria Unità Musei propone un’iniziativa speciale: domani al Museo San Domenico sono in programma infatti due visite guidate gratuite (10.30 e 17.30), a cura della storica dell’arte Serena Togni, dal titolo ‘Architetture dipinte: un itinerario guidato per scoprire le architetture presenti nei dipinti della Pinacoteca Civica’.

Attraverso un percorso che si snoda tra opere dal Medioevo al Barocco, la visita approfondirà il ruolo dell’architettura nei dipinti custoditi nella Pinacoteca. Saranno analizzate in particolare le architetture dipinte da Marco Palmezzano, maestro forlivese del prospettivismo e della costruzione geometrica. Non mancheranno approfondimenti su capolavori iconici come il Pestapepe e la Dama dei Gelsomini, in cui la rappresentazione architettonica si intreccia con il mistero dell’identità dei personaggi raffigurati, fino a giungere al Seicento, dove anche un semplice tavolino – come quello della Fiasca fiorita – diventa palcoscenico e metafora.

L’ingresso è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria (biglietteria@comune.forli.fc.it; 0543.712659; www.scopriforli.it).