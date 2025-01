‘Scor cun me’, punto d’ascolto per esporre i propri problemi

‘Scor cun me’, frase dialettale che si traduce in ‘Parla con me’, è esattamente la proposta promossa dalla ‘counselor’ Silvia Magnani (nella foto) nel territorio bertinorese. Uno spazio sicuro, nel quale sentirsi a proprio agio ed essere se stessi, nel quale poter parlare di ciò che si vuole: problemi con la vicina di casa, paure, difficoltà a scuola, relazioni faticose.

"Il tutto è nato da una camminata organizzata a Polenta – spiega Magnani – nella quale mi sono incrociata con alcune persone che mi hanno parlato di loro ed è venuto naturale. Ho notato che non vi sono luoghi, contenitori specifici dove le persone possano parlare e così ho pensato di crearlo io".

Due sono i luoghi che sono stati individuati in cui, su prenotazione obbligatoria, è possibile andare a parlare. In via Loreta 233 a Fratta Terme, all’interno dello spazio giovani Gibs, e a Polenta di Dante nei locali dell’ex scuola elementare (via Polenta 524). "E’ un mio modo per mettermi al servizio della comunità", conclude Magnani.

Il progetto ‘Scor cun me’ ha il patrocinio del Comune di Bertinoro. Le ‘sedute’ sono a offerta libera e consapevole. Al momento il servizio è previsto il lunedì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19 a Fratta e il giovedì dalle 9.30 alle 13.30 a Polenta. Per le (necessarie) prenotazioni messaggi tramite whatsapp al 347. 8792901.

Matteo Bondi