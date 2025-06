Scrittura al femminile, il concorso a Castrocaro

A Castrocaro si rinnova l’appuntamento con ‘InchiostroDonna’, l’incontro di donne che amano scrivere organizzato dall’associazione socio culturale di volontariato voceDonna, fondata all’ombra del Campanone l’8 marzo del 2003. Domani alle 15.30 la biblioteca comunale Battanini (viale Marconi 115) ospiterà la tredicesima edizione della manifestazione, che vivrà il momento clou con la premiazione del IX concorso letterario nazionale di scrittura femminile ‘Le voci delle donne’, dedicato alla poesia e al racconto breve, intitolato alle socie onorarie del sodalizio organizzatore Rita Levi Montalcini, Iris Versari, Fulvia Moscatelli e Giovanna Monti.

La commissione giudicante, formata da Annalisa Crociani, Anna Fresu, Gabriella Gianfelici, Carla Grementieri, presidentessa di voceDonna, Carla Lamponi e Alberta Tedioli, ha valutato opere arrivate da tutta Italia. Questo l’elenco, in ordine alfabetico, delle autrici che verranno premiate - le classifiche e i nomi delle vincitrici saranno svelati solo nel corso della cerimonia -: per la sezione poesia Emanuela Babbini (Forlì), Rita Ceci (Barletta), Tiziana Iaria (Reggio Calabria), Tiziana Monari (Prato), Cinzia Micci (Roma), Assunta Spedicato (Bari), Laura Vargiu (prov. Pavia), e Paola Volpato (Venezia); per la sezione racconto breve Emanuela Babbini (Forlì), Anna Di Giusto (Firenze), Ida Greci, Loretta Olivucci (prov. Ravenna), Marilena Parro Marconi (prov. Pordenone), Monica Pelliccioni (prov. L’Aquila), Anna Tangocci (prov. Pesaro-Urbino) e Laura Anna Tortosa (Milano).

Come tradizione, tutte le poesie e i racconti premiati sono stati pubblicati sul ‘Taccuino di voceDonna’. Il pomeriggio in biblioteca sarà arricchito dall’esposizione di alcune fotografie di Grementieri tratte dalla mostra ‘Sguardi di Donna’ e dall’interpretazione di alcuni brevi monologhi da parte dell’attrice Sabina Spazzoli.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con la biblioteca, ha vissuto un prologo nella giornata di giovedì, quando la scuola media Dante Alighieri del plesso castrocarese dell’istituto comprensivo Valle del Montone, ha ospitato la premiazione della prima edizione del concorso di poesia ‘Un’ape, un prato e un sogno’, promosso da voceDonna e intitolato a Giovanna Monti. Al termine di una settimana dedicata allo studio della poesia, durante l’orario scolastico tutte/i i centosessantotto alunne/i delle otto classi hanno scritto un’opera. Tra le poesie pervenute, la giuria formata da Annalisa Crociani (docente di Scuola Primaria e vicepresidente di voceDonna), Carla Grementieri (ex docente di Scuola Secondaria e presidente di voceDonna) e Carla Lamponi (ex docente di Scuola Secondaria e consigliera di voceDonna), ha proclamato cinque opere vincitrici scritte da tre alunni e da due alunne, che hanno ricevuto in premio libri di poesie e di lettura.