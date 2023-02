Il Comune, in collaborazione con la Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari, propone alla cittadinanza un laboratorio di scrittura autobiografica.

Il laboratorio è rivolto a chiunque desideri ripercorrere la propria storia di vita, per riordinare i pensieri e dare voce alle emozioni. Gli incontri si terranno presso la sala Duilio Santarini in via Paulucci Ginnasi, 1517. La partecipazione è gratuita. Le richieste di iscrizione devono essere inviate via mail al coordinatore del progetto ’Album di famiglia’ Ermes Fuzzi entro le ore 12 del 17 febbraio: 0543.712685 o [email protected]