Scrutatori per le Europee, domande fino a martedì

Gli iscritti nelle liste elettorali di Bertinoro, nella lista ordinaria, possono dichiarare la propria disponibilità ad essere nominati scrutatori e prestare servizio nei seggi elettorali per le prossime elezioni europee, anche se non iscritti all’albo degli scrutatori.

La dichiarazione va inoltrata via mail, allegando un documento di riconoscimento in corso di validità ed eventualmente una dichiarazione scritta, entro martedì prossimo alle ore 14 all’indirizzo anagrafe@comune.bertinoro.fc.it oppure, via Pec, a demografici@pec.comune.bertinoro.fc.it.

Si può inoltre consegnare la dichiarazione di disponibilità a mano presso i servizi demografici, in piazza Libertà 1 piano terra, negli orari di ricevimento del pubblico: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 13, martedì pomeriggio dalle 14,30 alle 17, sabato mattina dalle 8,30 alle 11,30.

Gli elettori che avranno dato la propria disponibilità ma che non sono iscritti all’albo degli scrutatori, saranno inseriti in un ulteriore apposito elenco aggiuntivo per subentrare nell’esercizio delle funzioni di scrutatore e, laddove strettamente necessario – specie se in possesso di adeguati requisiti di studio o professionali – anche di presidente di seggio in tutti i casi di improvvisa vacanza dei componenti originariamente nominati presso gli uffici sezionali.

Gli scrutatori dovranno rendersi disponibili sabato 8 giugno dalle 7.30 fino a completamento delle operazioni preliminari alle votazioni e dalle 15 alle 23 per le operazioni di voto; domenica dalle 7 alle 23 per le operazioni di voto poi, senza interruzione, per le operazioni di scrutinio delle schede relative alle Elezioni Europee, fino alla loro conclusione. È previsto un compenso forfettario di 110,40 euro (info: ufficio elettorale tel. 0543.469212 e 469236).