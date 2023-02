Scuola bus si schianta Paura per i bambini

Momenti di paura, ma alla fine per fortuna senza gravi conseguenze, per i bambini della primaria di Portico ieri pomeriggio sullo scuolabus. Erano circa le 16.30 quando il bus, poco dopo essere partito, si è schiantato contro un muretto a lato della strada, in un punto fra l’altro in cui fra le case e la carreggiata c’è un dislivello di oltre 2 metri in cui il mezzo ha rischiato di finire. In corso gli accertamenti per capire perché l’autista, portato poi all’ospedale per accertamenti, abbia perso il controllo del mezzo. Ferite lievi per una ragazzina. Sul posto i vigili del fuoco di Rocca, la Polstrada, i carabinieri e il 118.