Scuola da risparmio energetico

Sono terminati nella scuola elementare Anna Frank di Fiumana i lavori di ‘efficientamento energetico’, come richiedono le attuali leggi in vigore. Racconta il sindaco di Predappio, Roberto Canali: "Sono stati realizzati i lavori di sostituzione di tutti gli infissi della scuola elementare di Fiumana. La ditta Giemme, che si è aggiudicata la fornitura, ha provveduto al montaggio di tutti i 56 infissi in legno ad alta prestazione, con requisiti normativi per l’isolamento termico e il risparmio energetico".

Il costo dell’intervento è di 105.896 euro ed è stato realizzato grazie al finanziamento ottenuto dall’amministrazione comunale nell’ambito dell’avviso ‘CSE 2022 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica’ del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Commenta il sindaco Canali: "Si tratta di un intervento importante che garantirà un miglioramento del comfort degli ambienti scolastici e delle prestazioni energetiche della struttura scolastica, abbattendo i costi e contribuendo alla sostenibilità dell’ edificio. Quando a settembre i ragazzi torneranno a scuola, troveranno porte e finestre nuove e non ci saranno più perdite nell’impianto di riscaldamento". Anna Frank, nata il 12 giugno 1929 a Francoforte, è stata una giovane ebrea, simbolo della Shoah per il suo diario, scritto quando lei e la sua famiglia si nascondevano dai nazisti, e per la sua tragica morte in un campo di concentramento nel 1945.

Quinto Cappelli