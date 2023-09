Scuola dell’infanzia sistemata. "Grazie agli aiuti dalla Repubblica Ceca"

Gli amici si vedono nei momenti di difficoltà: un assunto perfettamente onorato dalla città di Prachatice, da circa vent’anni gemellata con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Sabato una delegazione ceca guidata dal sindaco Jan Bauer, nominato commissario granducale in occasione del Palio di domenica, e da altri sei rappresentanti delle istituzioni e dell’imprenditoria boema, ha preso parte alla cerimonia presso le scuole dell’infanzia colpite dall’alluvione: lì è stata apposta una targa per ringraziare i ‘fratelli’ cechi, autori di una donazione di 10.000 euro per far fronte ai danni.

Il padrone di casa, il primo cittadino Francesco Billi, ha manifestato gratitudine al collega. "Tutti i locali della scuola dell’infanzia danneggiati sono stati riparati in tempo per il nuovo anno grazie a una lunga e sincera amicizia: quella fra la nostra comunità e quella di Prachatice – le parole di Billi –. Il sindaco Bauer si è interessato concretamente alla nostra situazione non appena saputo di ciò che stava accadendo in Romagna: a lui e ai suoi concittadini esprimo la massima gratitudine da parte mia e dell’amministrazione".

L’amicizia tra i due popoli è cresciuta nel tempo attraverso gli scambi culturali tra le rispettive associazioni di rievocazione storica. "Auspico che la relazione fra i nostri Comuni cresca ancora". Durante il ricevimento nella sede municipale, infatti, il preside dell’istituto comprensivo Antonio Citro ha auspicato l’approfondimento di una progettualità europea che coinvolga le scuole e rafforzi il collegamento fra i rispettivi eventi, pensando anche alla promozione dei prodotti locali.

"Siamo felici di aver dato una piccola mano dopo l’alluvione e ringraziamo per l’ospitalità – ha dichiarato Bauer –. Torno volentieri nel vostro splendido Comune dopo quindici anni per portare a voi tutti il saluto e l’incoraggiamento di Prachatice, certo della solidità dei nostri rapporti".

Francesca Miccoli