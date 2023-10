Scuola di Musica Popolare, domani la presentazione dei corsi

Se state passeggiando per le vie del centro storico di una paese e vi capita di sentire in lontananza il suono di una conchiglia, una cornamusa o, chissà, di una nyckelharpa, siete quasi sicuramente a Forlimpopoli. Ha sede qui la Scuola di Musica Popolare che domani sera alle ore 20,30 all’interno dello storico Teatro Verdi terrà la serata di apertura delle attività per il 202324. Durante il corso della serata saranno presentate tutte le offerte per quest’anno. Molto ampio il ventaglio delle proposte, con una sessantina di corsi che spaziano dall’insegnamento di singoli strumenti a quelli di musica d’insieme per strumentisti e principianti, dal canto alla danza. In linea con la tradizione della scuola, nel programma compaiono proposte uniche sul territorio, come quelle dei corsi di nyckelharpa. cornamuse a mantice, bodhran, tamburi a cornice, bandoneon, fino alle musica per conchiglie.

Durante l’incontro gli insegnanti saranno a disposizione per rispondere a tutte le richieste di informazioni relative ai corsi: giorni, orari, costi e sarà anche possibile iscriversi. Per le proprie attività la Scuola di Musica Popolare gode del patrocinio del Comune di Forlimpopoli e della Regione Emilia Romagna.

ma.bo.