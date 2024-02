Scuola di musica. Rossini, ecco il nuovo sito internet

È on line il nuovo sito (castrocaro-musica.it) della scuola di musica ‘Gioacchino Rossini’ di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Un portale dove è possibile acquisire informazioni sull’attività dell’istituto che ha sede nella cittadella medicea, nel castello di Porta romana (via Baccarini 13), e nel tempo ha formato intere generazioni di musicisti provenienti da tutta la vallata e spesso destinati a rinverdire il locale corpo bandistico. Consultabile anche l’elenco dei tanti corsi attivi, le schede dei docenti, i progetti e gli eventi. Tra le lezioni in programma, relative a strumenti bandistici e non, anche quelle di canto e canto corale, di fisarmonica e di propedeutica, volte ad avvicinare i più piccoli al mondo delle sette note. Novità del mese di febbraio l’attivazione del corso di percussioni, rivolto a ragazzi e adulti, amatori e principianti: le lezioni, della durata di un’ora e mezza, si svolgeranno ogni venerdì dalle 17.30. Il docente è Alberto Bertaccini. Per info, contattare la segreteria, aperta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, allo 0543.768445, scuoladimusicarossini@gmail.com.