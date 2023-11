Scuola d’infanzia a norma con i fondi del Pnnr

Si apre un nuovo cantiere a Meldola grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Nex Generation Eu (Pnnr). È stata aggiudicata la gara d’appalto per i lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola d’Infanzia ‘Girotondo’ nel plesso scolastico in viale della Repubblica 47. I lavori sono stati affidati al Consorzio C.a.i.e.c. Soc. Coop. di Cesena e l’intervento, dal costo complessivo di 1.060.000 euro, è finanziato per oltre il novanta per cento con i fondi del Pnrr e per la parte rimanente con fondi comunali e consentirà di realizzare tutte le opere edili e impiantistiche necessarie per giungere all’adeguamento sismico, all’efficientamento energetico e ad una complessiva ristrutturazione della scuola d’infanzia. La consegna dei lavori è prevista nelle prossime settimane. "Esprimiamo grande soddisfazione per questo importante intervento – commentano il sindaco Roberto Cavallucci, l’assessore ai lavori pubblici Filippo Santolini e l’assessora ai servizi sociali Jennifer Ruffilli – che riguarda la sicurezza e la riqualificazione del patrimonio immobiliare scolastico della nostra città". Si aggiunge, tra i cantieri in costruzione e ristrutturazione del polo scolastico, l’approvazione del progetto esecutivo di adeguamento sismico e riqualificazione della palestra scuola secondaria di I grado Dante Alighieri dell’importo complessivo di 550mila euro con il criterio del prezzo più basso e di avvalersi della Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, ai sensi della convezione in essere fra l’Unione dei Comuni ed i Comuni aderenti.

o.b.