Scuola, ecco l’assemblea di benvenuto. Stasera ritrovo per i genitori dei neoiscritti

Questa sera alle 20.30 la scuola per l’infanzia Gianni Rodari di Castrocaro (via del lavoro 20) ospiterà ‘1, 2, 3, pronti… via’, l’assemblea di benvenuto ai genitori dei nuovi iscritti. Dopo il saluto del preside Antonio Pantaleo Citro, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo della valle del Montone, si parlerà dell’ambientamento dei piccoli, del calendario scolastico, dei regolamenti e dei materiali necessari e verranno assegnate le sezioni per il prossimo anno scolastico. L’assemblea è dedicata ai genitori o loro delegati, e non è prevista la partecipazione dei bambini.