Scuola, energie nuove. Edifici riqualificati e protetti dal terremoto

Nuova vita per il futuro della scuola materna ’La Chiocciola’ grazie al completamento dell’intervento di riqualificazione energetica e sismica ad opera di Hera Servizi Energia.

Il restyling è frutto di una collaborazione tra il comune di Forlì e il Gruppo Hera, che ha interessato anche altre quattro scuole nel territorio forlivese: l’asilo nido ’Lo Scoiattolo’ – dove i lavori sono appena terminati – e le scuole dell’infanzia ’A. Maria Gobetti’, ’La Rondine’ e ’Arcobaleno’, nelle quali la fine dei lavori è prevista per i prossimi mesi.

"Siamo orgogliosi di questa realizzazione compiuta insieme al comune", argomenta l’ad di Hera Servizi Energia Giorgio Golinelli. "È raro che si uniscano riqualificazione energetica e sismica. Nel comune di Forlì è un progetto senza precedenti che punta ad abbinare sicurezza ed efficienza energetica", rimarca il manager Hera.

Non nasconde la propria soddisfazione il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini: "La nostra amministrazione ha sempre messo al centro della propria attenzione la sicurezza e la qualità della vita dei nostri bambini negli edifici scolastici – ha affermato il capo della giunta –. Credo che sia la prima cosa che ci chiedono le famiglie dei cittadini". I lavori di adeguamento sismico, imprescindibili in una zona soggetta ai terremoti come quella forlivese, sono stati quindi accompagnati da interventi di efficientamento energetico svolti sia sui muri esterni sia sul tetto della scuola e finalizzati alla creazione di un cappotto termico e all’isolamento della copertura. Il risultato sarà una riduzione della dispersione di calore di oltre 30 kW, con conseguente risparmio energetico di quasi 2,5 di tonnellate di equivalenti di petrolio e più di 28700 kWhanno, evitando al contempo l’immissione nell’atmosfera di quasi 6 tonnellate di Co2.

Non finisce qui: questa riqualificazione si inserisce in un piano più ampio che interesserà quasi 200 edifici a Forlì, in quella che è stata definita una "rivoluzione energetica" a costo zero per i cittadini. Ciò è stato reso possibile da un progetto di Hera Servizi Energia che garantirà al comune un risparmio energetico del 17,5% all’anno nella gestione degli impianti di riscaldamento degli edifici coinvolti.

Sarà inoltre evitata l’immissione di 426 tonnellate di Co2 all’anno. Fra gli edifici che beneficeranno di questi interventi si segnalano il municipio di Forlì, il complesso del San Domenico, il teatro Diego Fabbri e la Fabbrica delle Candele.