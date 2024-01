Scuola Girotondo, lavori in corso a Meldola

Sono in corso a Meldola i lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola d’Infanzia ‘Girotondo’. Il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore ai lavori pubblici Filippo Santolini hanno effettuato un sopralluogo. I lavori sono stati consegnati alla fine di novembre 2023, per un importo contrattuale di 661.147 euro e, sono in fase di esecuzione anche in questi giorni mentre i ragazzi dell’adiacente scuola media sono a casa per le festività, proprio per poter svolgere ora lavorazioni rumorose che altrimenti avrebbero potuto interferire con il normale svolgimento delle lezioni. L’intervento, finanziato per il 90% con i fondi del Pnrr (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica), e per la parte rimanente con fondi comunali, consentirà di realizzare tutte le opere edili e impiantistiche necessarie per realizzare l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico e la ristrutturazione della scuola. "Siamo soddisfatti per questo intervento – commentano Cavallucci e Santolini – che riguarda la sicurezza e la riqualificazione del patrimonio immobiliare scolastico della città. Un nuovo tassello per mettere in sicurezza le scuole che ospitano le nuove generazioni che hanno tutto il diritto di poter contare su edifici moderni e sicuri".

Inoltre sono stati realizzati i lavori di asfaltatura di alcuni tratti, molto ammalorati, della ‘Strada della Collina’ a partire dall’incrocio con la strada Scardavilla fino al confine con Forlì. L’intervento è stato finanziato con risorse comunali destinate alla manutenzione della viabilità extraurbana del Comune. "Si tratta di un intervento che migliora significativamente la sicurezza del percorso viario – precisano Cavallucci e Santolini – molto sentito e richiesto da tempo dai tanti cittadini che utilizzano la Strada della Collina per i loro spostamenti".

Oscar Bandini