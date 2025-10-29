Scuola Grandi progetti per tutte le età

Il mondo della scuola è più vivace che mai e lo dimostra con tante iniziative e progetti dedicati ai giovani. Ad esempio, l’istituto comprensivo 7 ‘Carmen Silvestroni’ che ha presentato alla Fabbrica delle Candele la rendicontazione sociale degli ultimi tre anni di attività a famiglie e istituzioni: un triennio denso di risultati scolastici importanti, ma anche di progetti culturali, artistici e sportivi e tanti laboratori e offerta di socialità elevata.

Alla scuola elementare ‘Gianni Rodari’, sempre parte del comprensivo 7, sono stati consegnati i pannelli scenografici realizzati dagli studenti della classe di ‘Scenografia’ del liceo artistico e musicale ‘Canova’, ufficialmente donati ai bambini della scuola. Le opere, nate in occasione della seconda edizione del festival ‘Fantasia: un ponte tra Gianni Rodari e Michael Ende’, rappresentano un viaggio visivo nel mondo dell’immaginazione, dell’infanzia e della creatività.

Gli studenti del terzo anno del percorso ‘Pcto biologico’ con curvatura biomedica del liceo scientifico ‘Fulcieri Paulucci di Calboli’ hanno partecipato a ‘Piazza idea’, l’evento promosso dall’Ausl in piazza Saffi per sensibilizzare la cittadinanza sul tema dello screening del colon retto come opportunità di vita.

In occasione degli Erasmus Days il liceo classico ‘Morgagni’ ha accolto per una settimana quaranta studenti e sei docenti provenienti da tre scuole europee partner del programma: Pola de Siero e Barcellona (Spagna) e Aquisgrana (Germania) le città di provenienza. Gli ospiti hanno partecipato a una settimana di attività laboratoriali, incontri e visite alla scoperta del territorio romagnolo con un focus specifico sugli impollinatori.