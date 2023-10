Scuola ieri e oggi Nuovi progetti e ritrovi

Nuovi progetti e vecchie amicizie: la scuola offre da sempre un terreno fertile che, a partire dalle tante attività alle quali partecipano i ragazzi di oggi, porta a ricordi che rimangono nel cuore anche dei giovani di ieri. È stata in visita a Forlì una delegazione della scuola australiana Hoppers Crossing Secondary College di Melbourne, formata da nove studenti e da due docenti. Il progetto, promosso dal liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli, ha previsto per gli ospiti un ricco programma di attività, lezioni, laboratori scientifici e di cucina romagnola e visite culturali, in cui sono direttamente coinvolti gli studenti italiani coordinati dagli insegnanti Sandra Benincà e Pietro Rizzoni.

Si è concluso da poco il Summer Camp Ragazze Digitali 2023, promosso da Ser.In.Ar. in collaborazione con il Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria dell’Università di Bologna e con Art-Er presso i Campus di Forlì. Vi hanno partecipato complessivamente 14 ragazze di Forlì. Sotto la guida di docenti e tutor, le partecipanti hanno vissuto un’esperienza molto coinvolgente nell’approccio al mondo dell’informatica e del digitale, tramite lezioni frontali, visite sul territorio a realtà dell’innovazione. Le ragazze, poi, hanno avuto la possibilità di incontrare esperti informatici dell’Irst, tramite i quali si sono rese conto delle applicazioni digitali applicate in questa struttura d’eccellenza nell’ambito della sanità e della cura.

A distanza di anni sono ancora tanti gli ex studenti che organizzano occasioni per trascorrere del tempo insieme in memoria dei vecchi tempi. A 50 anni dal diploma di maturità all’Ttf Giorgina Saffi, le ex studentesse di 5ªA hanno organizzato un incontro conviviale a Meldola. Tanti i ricordi, gli abbracci, la commozione, e anche gli eventi individuali che si sono succeduti negli anni, narrati da ciascuna.

In occasione della cerimonia di attribuzione al dottor Michele Aquilina di ‘Civitellese dell’anno 2023’, gli ex alunni della sezione F del liceo scientifico Fucieri De Calboli di Forlì, tra i quali il sindaco di Civitella Claudio Milandri e l’assessora Sonia Torelli, si sono incontrati dopo 40 anni dal diploma del 1983 proprio a Civitella con la professoressa di lettere Laura Zattoni, moglie del dottor Aquilina.

E’ stata una bella rimpatriata quella che ha visto protagonisti al ristorante Manuelì a Santa Lucia di Faenza i ‘ragazzi della 5ª B dell’istituto Leon Battista Alberti di Forlì che hanno festeggiato anche con la partecipazione di alcuni professori, il quarantesimo compleanno del diploma da geometri.