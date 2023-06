Scuola, il ministro ai Romiti Valditara alla Cgil: "Esami orali chiesti dalle istituzioni locali"

di Sofia Nardi

Il luogo è quello in cui, lo scorso 15 maggio, si distribuivano i primi sacchi di sabbia. Quello che, pochi giorni dopo, è diventato il cuore pulsante dell’emergenza. L’occasione, però, questa volta è diversa. Ieri sul retro del palazzetto dei Romiti, in via Sapinia, è arrivato il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, in visita alla scuola media Mercuriale. Atteso alle 12.15 e giunto da Lugo oltre 30 minuti dopo il previsto, il ministro ha toccato anche la ‘Pio Squadrani’, scuola elementare duramente colpita dall’esondazione del Montone.

Ad attenderlo, oltre alla dirigente Daniela Bandini, al prefetto Antonio Corona e al sindaco Gian Luca Zattini, c’era anche un presidio organizzato dalla Cgil. Nel piazzale, infatti, si sono raccolte una trentina di persone – tra le quali la segretaria Maria Giorgini – pronte a manifestare il loro dissenso per la decisione del ministro di facilitare gli esami sia per gli studenti delle medie che per quelli delle superiori, rimuovendo le prove scritte per sostituirle con un orale. Il sindacato obietta l’intempestività del provvedimento che finirebbe per complicare i compiti della macchina organizzativa. La protesta della Cgil voleva portare l’attenzione anche sulla necessità di investire sulla scuola pubblica, adeguando anche i contratti dei docenti e del personale scolastico. Rapido il passaggio di Valditara di fronte al presidio: "Ne parliamo dopo", sillaba il ministro rivolto ai manifestanti che, da parte loro, rimangono composti, mostrando in silenzio i loro cartelli. "La scuola ci ha chiesto di non fare chiasso – spiegano – e così faremo".

"Agiremo per snellire la burocrazia – ha dichiarato brevemente Valditara prima di cominciare la sua visita – in modo che la scuola possa procedere con gli acquisti di ciò di cui ha bisogno per ricominciare, grazie anche a cospicui stanziamenti da parte nostra. L’esame semplificato? Ce lo hanno chiesto gli amministratori locali, dicendoci che ci sono ragazzi che hanno perso giorni di lezione e che alcuni, addirittura, non hanno più i libri di scuola. Abbiamo risposto a un’esigenza che ci è stata manifestata". Concetto che rimarca anche il deputato leghista Jacopo Morrone, che accompagnava Valditara: "Spero che da oggi si plachi anche la polemica pretestuosa sull’esame orale. Può darsi che certi esponenti del Pd e della sinistra non fossero stati messi al corrente che la richiesta dell’esame semplificato era arrivata non solo in tempi utili, ma addirittura da Michele de Pascale, sindaco di Ravenna e presidente della sua Provincia". L’assessore regionale all’Istruzione Paola Salomoni, con una nota, ha detto che "la possibilità di non sostenere le prove scritte dovrebbe essere una scelta degli studenti più che un’imposizione".

Di fronte, nel cortile della ‘Squadrani’, stavano pranzando i bambini del centro estivo parrocchiale: gli spazi adiacenti alla chiesa dei Romiti sono tuttora inutilizzabili. A loro il ministro rivolge un saluto, poi entra dentro la scuola elementare. Pochi minuti, prima di tornare alla Mercuriale, dove si svolge l’incontro a porte chiuse con le istituzioni, al quale hanno preso parte anche alcuni rappresentanti sindacali. "Valditara – è stato il commento di Zattini – ci ha rassicurato in vista dell’avvio del prossimo anno scolastico, dimostrandosi attento alle problematiche degli istituti colpiti dall’alluvione, compresi quelli della montagna, rimarcando le risorse messe a disposizione per mettere in sicurezza i plessi. Ha dimostrato competenza e grande interesse il diritto allo studio delle nostre comunità".