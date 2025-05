Scuola Incontri senza età insieme ai compagni

Le esperienze fatte a scuola non si dimenticano mai: a provarlo sono le tante iniziative entusiasmanti organizzate dagli istituti forlivesi, ma anche i molti ritrovi di ex compagni di classe che, a distanza di tanti anni, hanno ancora voglia di passare del tempo insieme.

La pasticceria ‘La Pieve’ di San Martino in Strada ha accolto i bambini della scuola dell’infanzia ‘L’albero felice’ di San Lorenzo in Noceto per un laboratorio. I bambini hanno realizzato con le loro mani un dolce pensiero per le mamme, una tortina di pasta frolla, decorata con una tartarughina in pasta di zucchero.

Si è concluso il progetto ‘Professore per un giorno’ dedicato al liceo scientifico ‘Fulcieri’ di Forlì. Nell’ultimo incontro in programma il coach Antimo Martino ha parlato agli studenti della 5ª F ad indirizzo Sportivo degli elementi chiave che caratterizzano il ruolo del capo allenatore.

È stata ricevuta in Municipio, alla presenza dell’assessore Kevin Bravi, una delegazione di studenti della città di Bourges, città francese gemellata con Forlì dal febbraio 1989. Nelle scorse settimane, infatti, la scuola media Palmezzano ha ospitato un gruppo di studenti e insegnanti della scuola francese ‘Le Grand Meaulnes’ di Bourges.

Gli studenti della classe 5ª della scuola elementare di San Martino in Strada si sono ritrovati a 50 anni dalla licenza. Con loro c’era anche la maestra Maria Antonietta Vigliar: "Volevamo ritrovarci e incrociare le nostre vite dopo mezzo secolo", ha detto Angelica Cozzolino, promotrice dell’iniziativa (oggi è parrucchiera a Forlimpopoli). Anche la 5ª della scuola elementare De Amicis, diplomata nel 1972, ha organizzato una serata speciale alla quale hanno partecipato tanti ex studenti per ricordare insieme i vecchi tempi.