Scuola Insieme anche dopo tanti anni

È sempre il momento per ritrovarsi con i compagni di classe. Senz’altro lo pensano i tanti ex amici di scuola che non hanno mai perso i contatti. Tra loro ci sono i ‘ragazzi’ della 5ª A Programmatori dell’istituto tecnico commerciale Matteucci che hanno organizzato una cena a 30 anni dal diploma, includendo anche due dei loro professori. Lo stesso hanno fato gli amici diplomati all’Itis di Forlì nel 1988 che hanno organizzato una reunion molto partecipata.

Inoltre da 39 anni, a iniziare dal 1985, la classe dei diplomati a Geometri nel 1959 si ritrova ogni anno a pranzo per trascorrere del tempo insieme. Quest’anno all’incontro hanno partecipato Franco Antonelli, Arnaldo Bettini, Riccardo Casadei, Paolo Foschi, Paolo Lucchi, Fausto Magnani, Pierluigi Pezzi, Adelmo Pieri, Amedeo Sbrighi, Luciano Scheda, Edo Tassinari e Nicola Versari. La classe originale, oltre ai suddetti, contava anche Franco Antonelli, Giuseppe Baruzzi, Piergiorgio Bertaccini, Adriano Camprincoli, Riccardo Casadei, Franco Cuneo, Mario De Socio, Antonio D’Ingiullo, Vanni Fiori, Roberto Fiumana, Paolo Foschi, Giuseppe Fusero, Sanzio Laghi, Augusto Magi, Renato Merletta, Fausto Morgagni, Ledo Ricci, Gilberto Rossi, Sergio Sbaragli, Gabriele Valentini, Nazzareno Venanzi e Gilberto Versari.

Questi erano i ragazzi di ieri, ma quelli di oggi non sono da meno, con i loro numerosi progetti scolastici che, in questo periodo, stanno arrivando a compimento. Anche quest’anno grazie alla collaborazione tra la dirigenza scolastica e l’Ausl, gli studenti del liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli hanno potuto sperimentare le proprie abilità di primo soccorso presso il centro di formazione dell’Ausl.

Negli scorsi giorni il dirigente Marco Lega del liceo classico ha accolto i ragazzi che hanno partecipato alla 1ª edizione del concorso fotografico del ‘Morgagni’ e ha premiato i vincitori, oltre ad inaugurare la mostra con i lavori di chi ha preso parte al laboratorio tenuto dalla forlivese Silvia Camporesi (nota anche per le foto, recentemente esposte dalla Fondazione Carisp, dedicate all’alluvione) e dal fotografo faentino Alberto Tedioli.

Ultima tappa anche per il progetto ‘Sentinelle dello spreco’ nelle scuole superiori della provincia di Forlì-Cesena. Il progetto dell’ente, con l’obiettivo di incentivare iniziative di informazione, sensibilizzazione e animazione sui temi dell’efficientamento energetico e della produzione, autoconsumo e condivisione di energie rinnovabili,ha coinvolto 22 classi e 532 alunni di 6 istituti superiori della provincia, tra i quali Matteucci e Fulcieri Paulucci di Calboli.