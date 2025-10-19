Scuola, la ‘Rondine’ è tornata a volare. Più sicura e ‘green’ dopo due anni di stop

È un ritorno ‘a casa’ carico di emozione quello vissuto ieri alla scuola dell’infanzia ‘La Rondine’ di via Salvemini nel quartiere Ca’ Ossi, dove bambini, insegnanti e genitori si sono ritrovati per l’inaugurazione del rinnovato edificio, chiuso per oltre due anni per lavori di efficientamento energetico con la sostituzione degli infissi, la realizzazione del cappotto termico e il miglioramento anti-sismico.

A tagliare il nastro è stata Nadia Mastroianni, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo 7: "L’edificio, che appartiene al nostro plesso, è stato oggetto di importanti opere, durante le quali siamo stati ospitati nell’asilo comunale di fronte: ci siamo trovati bene, ma oggi siamo davvero contenti di tornare nella nostra sede". Tra i presenti anche Sergio Letizia, responsabile di Hera Servizi Energia per i rapporti con le pubbliche amministrazioni: "In due anni e mezzo, attraverso un partenariato pubblico-privato con il Comune, abbiamo completato la riqualificazione energetica e sismica di 5 scuole e migliorato le prestazioni di altre 11. Gestiamo gli impianti di 192 edifici comunali, lavorando per aumentarne l’efficienza, ridurre l’impatto ambientale e favorire un risparmio economico per l’ente".

Gli altri istituti rinnovati in città sono: il nido ‘Scoiattolo’ (sempre in via Salvemini), le scuole dell’infanzia Maria Gobetti di via Piave, La Chiocciola di via Missiroli e Arcobaleno di via Fanti. "In 15 anni – sottolinea Gianluca Foca, dirigente comunale dei Lavori pubblici – abbiamo migliorato circa 40 dei 55 edifici scolastici del Comune, un risultato di cui siamo molto orgogliosi. I lavori della Rondine sono durati oltre due anni, a fronte di uno solo previsto inizialmente, perché abbiamo dovuto affrontare imprevisti come l’alluvione e l’aumento dei prezzi dei materiali, che ci hanno costretto a rivedere più volte il progetto. L’intervento alla ‘Rondine’ è costato circa 700mila euro e rientra in un piano complessivo da 5 milioni destinato a 21 istituti cittadini".

Accanto alla parte strutturale, la rinascita della Rondine si è arricchita anche di una grande opera artistica. "Il mosaico non è stato realizzato in modo tradizionale – spiega Luigi Impieri, docente e ideatore del disegno –, ma con la tecnica dei ‘frantumi’: materiali caduti e raccolti, che ritrovano significato. Ogni bambino ha portato da casa piccoli oggetti personali, poi inseriti nella composizione che rappresenta una rondine che insegna al suo piccolo a volare, una metafora dell’insegnamento".

"Forlì ha un patrimonio scolastico vasto e datato – è il ragionamento dell’assessora all’istruzione Paola Casara –. Intervenire è complesso ma necessario: vogliamo scuole sicure, efficienti e soprattutto green. Negli ultimi anni ci siamo concentrati su nidi e scuole dell’infanzia, aggiornandoli non solo dal punto di vista strutturale ma anche pedagogico".