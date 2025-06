Scuola Marinelli di Forlimpopoli, si svela il murale degli alunni

È stato inaugurato venerdì il murale che adorna ora le pareti esterne della scuola media ‘Marinelli’ di Forlimpopoli. A fare gli onori di casa la dirigente scolastica, Maria Luigia Pergola (nella foto), alla presenza della sindaca, Milena Garavini, e dell’assessora all’istruzione, Carlotta Artusi, oltre ai professori, genitori e alunni che lo hanno realizzato nel corso di quest’anno scolastico. Il tema scelto è ’Alice nel paese delle meraviglie’ con una strizzata d’occhio al rispetto per l’ambiente. Sono due i laboratori attivati sin da settembre con i fondi del Pnrr, una di arte e uno di ceramica, con 54 alunni, provenienti da tutte le classi, che hanno preso parte alla realizzazione dell’opera coordinati dalle professoresse Alessandra Alessandrini, Chiara Graziadei e Gabriella Campana. "Un vero lavoro di squadra – raccontano le professoresse – potendo contare sulla collaborazione di tutta la comunità, dall’amministrazione comunale ai genitori degli alunni, che hanno reso disponibili i mezzi per poter raggiungere in piena sicurezza le altezze necessarie per poter realizzare l’opera".

Prima della pratica sono intercorse parecchie ore di teoria che hanno dato agli studenti gli strumenti necessari per poter poi eseguire l’opera: dalla proiezione del disegno sulla parete, alla pittura vera e propria dei vari elementi, fino al fissaggio degli elementi ceramici realizzati in aula. "La cosa più entusiasmante è che ogni disegno – riportano gli studenti – ha contribuito a definire il puzzle, anche il pezzettino dei nostri compagni ‘speciali’ ed è bello, ogni giorno, sentirsi vicini per aver realizzato insieme un lavoro che vuole definire la nostra identità di studenti forlimpopolesi".

Matteo Bondi