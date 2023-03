Scuola media di Bertinoro

Il viaggio Quest’anno i nostri insegnanti della secondaria di Bertinoro hanno deciso di regalarci una grande sorpresa: un viaggio d’istruzione di tre giorni! Siamo partiti per la Liguria il 20 ottobre 2022 alle 6 del mattino. Appuntamento davanti alla scuola per noi della classe 3ªB e per i compagni della classe 3ªA. Ad accompagnarci c’erano cinque insegnanti. Ci aspettava un lungo percorso in pullman, che è durato sei ore fino a Toirano, da dove poi siamo ripartiti per la città di Genova. Il museo etnografico e le grotte di Toirano Il primo giorno abbiamo esplorato le grotte di Toirano, un paese in provincia di Savona. Lì ci aspettava una guida che ci ha accompagnati nella visita di una serie bellissima di grotte. Ci ha fatto ammirare le stalattiti e le stalagmiti che si sono formate grazie all’acqua locale che è molto calcarea e che nel corso di tantissimo tempo ha creato delle ’sculture’ meravigliose. Al di là della sua bellezza, il sito è importante perché vi sono state ritrovate tracce di vita preistorica: reperti di attività umana e ossa degli orsi delle caverne che vi passavano il letargo. È stato un momento affascinante. Dopo una sosta per consumare il pranzo al sacco, ci siamo diretti verso...