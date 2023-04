scuola media Maroncelli

La biodiversità è la nostra ’certezza sulla vita’, mantiene in salute gli ecosistemi che a loro volta ci forniscono acqua, cibo e medicine. Cibo, acqua, legname, carburante, un suolo in salute da coltivare, aria pulita, un parco in cui correre e giocare: questi regali che la natura ci offre sono detti ecosistemi. Gli ecosistemi forniscono gli spazi per la vita di piante e animali. Un ecosistema sano aiuta ogni specie a conservare il proprio patrimonio genetico. Sulla Terra esistono molti ecosistemi; l’insieme di tutti gli ecosistemi del pianeta forma la biosfera.

I più grandi ecosistemi della terra sono il deserto, la foresta, il mare, i fiumi e i laghi. Alcune specie aliene invasive possono causare alterazioni e danni a interi ecosistemi. La biodiversità è la varietà di tutte le forme viventi sulla terra e si basa su 3 principali elementi: i geni che caratterizzano ogni specie animale, le specie che hanno un equilibrio biologico controllato dai predatori, gli ecosistemi ricoprono ruoli diversi tra loro e hanno funzioni diverse e riescono ad autoregolarsi quando è più ricco e vario e forniscono servizi ecosistemici. La biodiversità è in pericolo per la distruzione di habitat naturali e così anche gli animali iniziano a scomparire e ad estinguersi; grazie all’Unione Europea viene protetta. Le attività umane hanno causato la scomparsa di molte specie viventi e ne hanno portate altre sull’orlo dell’estinzione: una perdita così grave da definirla una nuova estinzione di massa simile a quella dei dinosauri.

Alcuni animali in via di estinzione sono l’orso bruno, l’aquila del bonelli, il capovaccaio, la pernice bianca, diverse specie di farfalle diurne, lo stambecco alpino, i pipistrelli, alcune specie di anatre mediterranee e il pelobate fosco. Questi animali si stanno estinguendo per la perdita di habitat terrestri e marini che sono una delle principali cause di perdita di biodiversità: agricoltura e urbanizzazione sottraggono luoghi in cui le specie possono vivere. Anche l’inquinamento è un grave problema della biodiversità: gli ecosistemi inquinati non sono accessibili alle specie che a causa di terre, acque e cieli sporchi soffrono e muoiono. Oltre all’inquinamento e alla perdita di habitat le specie aliene invasive sono quelle portate dall’uomo in habitat diversi da quelli di origine. In Italia sono 2202 le specie aliene come lo scoiattolo grigio americano e circa 11.000 in Europa di cui il 15% invasive. Che cosa sono queste specie? Una specie alloctona o aliena è una specie che è stata introdotta dall’uomo in un ambiente diverso da quello di origine. Non tutte le specie aliene sono invasive. Una specie la cui introduzione minaccia altre specie animali o vegetali, creando un rischio per la biodiversità, per le attività dell’uomo o per la salute è ad esempio la nutria, che oggi rappresenta un grave problema per gli ecosistemi fluviali, perché causa danni strutturali agli argini e alle coltivazioni, portando anche alcune pericolose malattie infettive, e il gambero che è stato importato nei nostri fiumi e porta la peste dei gamberi. Per comprendere lo stato di salute di animali e vegetali bisogna innanzitutto valutarne la diffusione.

La Iucn (Unione internazionale per la conservazione della natura) opera in moltissimi paesi del mondo e ha sviluppato un sistema per attribuire specifiche categorie di minaccia di estinzione agli esseri viventi. Questi criteri di valutazione oggi vengono usati per capire quanto una specie sia in pericolo.

Nel mondo sono 875 le specie estinte, 3.325 le specie in pericolo critico, 9.075 le specie in pericolo e 4.981 le specie vulnerabili. La sopravvivenza del nostro Pianeta dipende soprattutto da una specie, ovvero, la nostra. Siamo noi ad avere il dovere di salvaguardare le specie di animali in via di estinzione, siamo noi ad avere il dovere di tutelare l’ambiente e permettere la ricostruzione di un rapporto di armonia tra animali e ambiente, senza distruggerlo e senza comprometterne la biodiversità.

classe 3ªD