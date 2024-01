Scuola media Maroncelli. Sarà demolita e ricostruita

È appena andato a segno un passo decisivo che porterà a nuova vita un edificio dismesso in pieno centro storico: con un ribasso del 9,4% su un importo di gara che partiva da 13 milioni, si è conclusa la procedura per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione della scuola media Piero Maroncelli che avranno luogo grazie ai fondi del Pnrr.

La scuola si trova in via Felice Orsini, una traversa di corso Mazzini, dunque in pieno entro storico. È prevista la realizzazione di oltre 20 aule capaci di ospitare più di 500 studenti, ambienti polifunzionali, moderni, ecosostenibili e tecnologicamente all’avanguardia. "Il procedimento si è concluso nel pieno rispetto dei termini assegnati dal Pnrr – spiegano gli assessori Marco Catalano e Paola Casara –, per questo ringraziamo l’unità gare e contratti del Comune di Forlì e tutti i professionisti coinvolti". La scuola era stata dismessa nel 2016, quando l’edificio fu dichiarato non a norma dal punto di vista antisismico e con problemi di staticità: gli studenti furono trasferiti alla ‘Dante Alighieri’. "Questo è un progetto importantissimo per Forlì – proseguono gli assessori –, caratterizzato da una doppia valenza. La nuova Maroncelli sarà una vera e propria cittadella educativa, moderna ed ecosostenibile, un punto di riferimento importante per la crescita scolastica dei nostri ragazzi, e un ambiente polifunzionale all’avanguardia al servizio dell’intera comunità del centro storico. L’edificio, infatti, sorgerà in un’area attualmente dismessa e vittima di degrado, che contribuiremo a rigenerare e mettere in sicurezza restituendo un servizio primario ai nostri cittadini".

Ma ecco come sarà più nel dettaglio la Maroncelli di domani: "Dal punto di vista educativo – elencano Catalano e Casara – la nuova scuola ospiterà più di 20 aule, oltre a numerosi locali tecnici, laboratori, una biblioteca, l’aula magna, una palestra, gli spogliatoi, una terrazza multifunzionale e un auditorium. Non solo, gli spazi al piano terra saranno sezionabili, così da poter affrontare lavori in altri plessi, ospitando alunni distaccati da altri istituti o far fronte ad eventuali picchi di iscritti. Inoltre una porzione del fabbricato sarà riservata alle funzioni amministrative connesse con l’attività scolastica".

Il prossimo passo sarà l’abbattimento dell’edificio della ex Maroncelli per poter poi procedere ad una ricostruzione ex novo. "La ricostruzione vera e propria – assicurano gli assessori – in conformità alla tempistica dettata dal Pnrr, si concluderà entro e non oltre il 31 marzo 2026".