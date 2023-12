Scuola media ‘Mercuriale’, donati 9 computer per ripartire

Un altro importante aiuto arriva ai Romiti, in particolare per gli alunni delle scuole del quartiere duramente messo alla prova in questi mesi dall’alluvione di maggio. Nei giorni scorsi, infatti, la presidente del Rotary Club Forlì, Paola Battaglia, insieme al tesoriere Andrea Scozzoli, ha consegnato nove computer alla presidente dell’associazione genitori della scuola media ‘Mercuriale’ Raffaella Racioppo e al presidente del comitato di quartiere Stefano Valmori. Il sodalizio forlivese aveva a sua volta ricevuto aiuti dal Club Valtidone, nel Piacentino, e dal Club Toronto.

Questo service, dunque, permette di offrire al mondo della scuola nuovi strumenti tecnologici che saranno messi a disposizione dei ragazzi che hanno perso gran parte dei loro materiali a causa dei danni subiti dall’alluvione. "Una luce di speranza – ha detto la Battaglia durante la consegna – in mezzo alle difficoltà. I computer offrono non solo la possibilità di continuare gli studi, ma anche di ritrovare un senso di normalità. In momenti di necessità, il bene che facciamo si diffonde come un raggio di luce, illuminando le vite di coloro che ne hanno bisogno. Un piccolo gesto può fare la differenza, creando un impatto positivo che si riverbera attraverso la generosità e la compassione. Ringraziamo molto il Rotary Club Valtidone e quello canadese di Toronto che, con la loro solidarietà, ci sono stati vicini e hanno permesso la realizzazione di questo service".

Durante la conviviale del Rotary Club Forlì al Circolo Aurora, presso Palazzo Albicini martedì 21 novembre, la presidente Battaglia ha ringraziato una delegazione di soci del Club Valtidone, presenti anche i responsabili dell’associazione dei genitori e del comitato di quartiere dei Romiti.

