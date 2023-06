Scuola per adulti, una festa interculturale

Il Cpia Forlì-Cesena, diretto da Maria Elena Rotilio, qualche giorno fa ha organizzato una festa di fine anno presso lo spazio esterno del Techne di Cesena, in via Savolini. Presenti all’evento studenti della scuola per adulti, docenti, comunità per minori e alcune associazioni del territorio che hanno avuto modo di assistere ad alcune esibizioni di studenti di diverse nazionalità: dalla Tanzania all’Afghanistan, dalla Tunisia al Camerun. Tra cibi provenienti da diversi paesi, balli e canti, il Cpia si è colorato di mondi diversi, che hanno confermato la sua vocazione interculturale.