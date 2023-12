Scuola per pastori, iscrizioni al secondo anno

In attesa di conoscere il consuntivo del primo anno della Scuola per pastori e allevatori promossa dal progetto Life ShepForBio, è già possibile iscriversi fino al 31 gennaio al secondo anno. Otto i posti disponibili: gli studenti saranno impegnati in lezioni teoriche e pratiche e in uno stage presso le aziende dei Comuni del Parco nazionale Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna. Il programma è stato ampliato con nuovi moduli e nuove uscite in campo. Il progetto vuole conservare alcuni habitat di prateria della Rete Natura 2000 attraverso il coinvolgimento di pastori e allevatori e la valorizzazione del loro lavoro, contrastando lo scarso ricambio generazionale che affligge questo settore, in particolare nelle zone montane. Duplice l’offerta formativa: una parte teorica, con lezioni in classe e visite presso aziende e realtà produttive del settore, e una seconda parte di stage, in cui i partecipanti affiancheranno pastori e allevatori presso aziende del Parco nazionale. L’iscrizione è gratuita e i partecipanti saranno selezionati in base alle esperienze pregresse, attitudine e motivazione. "Le attività dell’uomo, in un progetto di sviluppo sostenibile, contribuiscono alla salvaguardia della biodiversità. Il Parco è fermamente convinto – commenta il presidente del Parco Luca Santini – che l’apporto responsabile dell’uomo rinforzi l’interdipendenza virtuosa tra produzione di beni e servizi e conservazione degli ecosistemi". Alcuni segnali positivi arrivano dal versante romagnolo dell’area protetta in due aziende della valle del Rabbi e del Montone dove l’esperienza è stata molto positiva sia per i gestori delle aziende che per gli stagisti. Tanti i soggetti coinvolti nell’operazione. Infatti le attività sono realizzate grazie a un partenariato composto da Dream Italia, in qualità di beneficiario coordinatore e da altri 10 partner: Parco nazionale, Regione Toscana, Università di Firenze e Roma - La Sapienza, Unioni dei Comuni del Casentino, Pratomagno, Valdarno e Valdisieve e Romagna Forlivese, Studio Verde e Euromontana. Info: lifeshepforbio.eu/SheperdSchool.

Oscar Bandini