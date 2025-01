Scuola per pastori: iscrizioni aperte

È già possibile iscriversi alla Scuola per pastori e allevatori promossa dal Parco nazionale, Regione Toscana, La Sapienza, coordinata da Dream Italia, giunta alla terza edizione con 8 posti disponibili: la partecipazione è gratuita. Il progetto Life della UE ha come obiettivo principale il miglioramento dello stato di conservazione di tre habitat di prateria, riconosciuti di importanza naturalistica dall’Unione Europea, proprio attraverso lo sviluppo e la promozione di attività pastorali, le uniche in grado garantire una gestione sostenibile e duratura di questi ambienti. "Obiettivo della Scuola è quello di formare nuovi pastori e allevatori – si legge nella nota dell’ente Parco – promuovendo il pastoralismo nelle aree rurali e montane, contribuendo così a contrastare lo scarso ricambio generazionale che affligge questo settore, e quindi a migliorare la conservazione di praterie e pascoli attraverso il pascolamento. Dei 15 pastori formati nei primi due anni di attività, 5 hanno aperto la loro azienda, due hanno aperto il codice stalla (prerequisito all’avvio dell’attività allevatoriale), uno è dipendente presso un’azienda zootecnica mentre altri 3, che avevano già l’azienda, hanno incrementato e migliorato la loro attività".

La parte teorica durerà 23 giorni nei fine settimana di aprile-giugno, con lezioni in classe e visite alle aziende del territorio, a cui seguirà lo stage di 30 giorni: gli studenti saranno ospitati nelle aziende e affiancheranno i pastori e gli allevatori in tutte le loro attività. Tra gli argomenti trattati: alimentazione e gestione sanitaria degli animali, caseificazione, filiere produttive e diversificazione delle aziende agricole, tecniche di mitigazione delle predazioni, ma anche aspetti burocratici e normativi per avviare una nuova azienda. Le lezioni si terranno presso il Centro di Formazione di Officine di Capodarno a Pratovecchio Stia e presso il Centro Visita di Premilcuore del Parco nazionale. Info: shepforbio@dream-italia-euprj.eu.

o.b.