Scuola Premi e ritrovi. Mattoncini senza età

Ragazzi di oggi e ragazzi di ieri: sono tante le iniziative in città legate al mondo della scuola. La 5ªC della primaria ‘Livio Tempesta’ ha vinto l’11ª edizione del concorso nazionale di scrittura creativa ‘Scrittori di Classe - Avventure per un mondo migliore’, promosso da Conad e Cia. Il racconto dei giovanissimi forlivesi è stato pubblicato, insieme agli altri 11 selezionati a livello nazionale, in un volume intitolato ‘Minecraft - Avventure per un mondo migliore’, che viene distribuito gratuitamente a chi fa la spesa nei negozi Conad e colleziona gli appositi ‘Bollibri’ fino al prossimo 6 aprile.

Continua l’esperienza formativa innovativa per due classi terze dell’Istituto tecnico Marconi, la 3ªA elettronica e la 3ªC meccatronica, che hanno aderito alla proposta dell’assessora alla legalità Emanuela Bassi di fungere quali classi apripista al progetto ‘Sentieri di Legalità’, promosso da For-B cooperativa sociale. Le due classi coinvolte hanno visitato la Casa della Legalità, un bene confiscato per mafia sita in viale dell’Appennino.

Il Lions Club Forlì Valle del Bidente ha riproposto il premio ‘Girolamo Mercuriali’ e il service distrettuale ‘Giovani, sport e inclusione’, cui ha aderito l’Istituto Tecnico Saffi-Alberti, ospitando un convegno a tema, in collaborazione con il Distretto Lions 108A e con Special Olympics Italia e con il patrocinio del Comune.

La classe 5ªD indirizzo ‘Tecnico dei servizi sociali’ dell’istituto Roberto Ruffilli, diplomata nel 2005. a distanza di 20 anni si è ritrovata a festeggiare e ricordare gli anni passati sui banchi. Al ritrovo ha preso parte anche la docente di diritto Emanuela Savelli. A partecipare alla reunion: Sara Farina, Sara Guardigli, Francesca Stefanelli, Francesca Tramonti, Angelita Fabbri, Massimo Torelli. Elisa Bertelli, Veronica Amadori, Veronica Cedrini, Cristina Riccio, Elena Gurioli.

Ci sono passioni che uniscono tutti, grandi e piccoli: la seconda edizione di ‘Mattoncini in comune’ a cura dell’associazione Collego Aps è stata un grande successo che ha riunito nella passione per gli storici mattoncini sia i più piccoli che gli adulti, con una visita a sorpresa: durante la sua permanenza a Forlì, nel giorno dell’inaugurazione della grande mostra al San Domenico, ha visitato l’esposizione anche il ministro alla cultura Alessandro Giuli.