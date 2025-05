Scuola Premiazioni e ritrovi tra ieri e oggi

La scuola volge al termine, ma non perde la sua verve, tant’è che anche in questi giorni sono numerose le iniziative che coinvolgono gli studenti.

Nella suggestiva cornice della sala dei quadri del Comune di Bertinoro, si è svolta la cerimonia di premiazione dei 14 studenti del ‘Centro locale intercultura’ di Forlì- Cesena selezionati per partecipare ai programmi di scambio culturale promossi dall’associazione per l’anno scolastico 2025-26. L’evento si inserisce nel programma nazionale delle celebrazioni per i 70 anni di Intercultura, un’organizzazione che dal 1955 promuove il dialogo tra culture, l’educazione alla cittadinanza globale e la comprensione reciproca tra i popoli attraverso esperienze formative all’estero e progetti educativi sul territorio.

Nei giorni scorsi una delegazione della Consulta Provinciale degli Studenti ha visitato il Parlamento Europeo accolta dall’onorevole Elisabetta Gualmini. La visita è stata richiesta espressamente dai componenti della Consulta e resa possibile anche grazie al Centro Studi Leonardo Melandri e al Centro Diego Fabbri.

Si è svolta la premiazione dei ragazzi dell’istituto Roberto Ruffilli che hanno partecipato al ‘Premio Rosetta’, concorso che da dodici anni il Soroptimist International Club Forlì realizza per ricordare la socia Rosetta Bazzocchi Rocchi. Quest’anno il bando riguardava l’ideazione di un’immagine inedita sul tema ‘Un messaggio per il benessere’.

La scuola non è solo un ricordo per i tanti ex studenti che non hanno perso la voglia di vedersi, nemmeno a tanti anni dal diploma.

Si sono ritrovati dopo 40 anni 18 ex ragazzi e ragazze della 5ª A Programmatori dell’Istituto tecnico commerciale Matteucci che, per il loro incontro, hanno scelto il ristorante ‘Panoramico’: lo stesso in cui nel 1985 celebrarono la maturità. A prendere parte alla festa sono stati: Luca Angherà, Cristina Antimi, Barbara Branzanti, Maria Grazia Braschi, Alessandra Brunelli, Andrea Cecere, Piero Conficoni, Marina Duranti, Maurizio Erbacci, Giorgio Gavelli, Patrizia Leoni, Fabiana Palareti, Fabrizio Panzavolta, Giusi Ponzi, Gabriella Ravaioli, Elena Ruffilli, Massimo Turchetti e Silvia Vittorietti. Non hanno potuto partecipare (ma erano comunque presenti nei pensieri): Franco Camporesi, Andrea Frassineti, Daniela Guidi e Simonetta Torroni.

I Geometri diplomati a Forlì nel 1959 non hanno mai perso l’abitudine di frequentarsi e dal 1999 si incontrano ogni anno. In questo ritrovo del 2025 erano presenti: Franco Antonelli, Arnaldo Bettini, Riccardo Casadei, Paolo Foschi, Paolo Lucchi, Fausto Morgagni, Pierluigi Pezzi, Adelmo Pieri, Amedeo Sbrighi, Luciano Scheda, Edo Tassinari, Nicola Versari.