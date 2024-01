Scuola Progetti per il futuro e ricordi passati

Studenti di oggi e di ieri, tra progetti scolastici e ritrovi tra amici di sempre. Anche quest’anno l’istituto aeronautico Baracca e il 7° reggimento aviazione ‘Vega’ dell’esercito di stanza a Rimini hanno collaborato per consolidare le competenze e conoscenze degli studenti degli indirizzi di conduzione aerea, costruzione aerea e logistica. Gli studenti delle classi 5ª, infatti, hanno potuto conoscere da vicino la realtà operativa di uno dei reparti di punta dell’Aviazione dell’Esercito, che da 25 anni opera nel territorio romagnolo. Nel corso del progetto, i ragazzi, hanno potuto vivere la giornata tipo di un pilota e di un tecnico manutentore dell’esercito, immaginando, per un giorno, quello che potrebbe essere il loro lavoro di domani.

L’istituto tecnico Matteucci e il liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli aderiscono al progetto ‘Sentinelle dello spreco’, promosso dalla Provincia in collaborazione con Energie per la Città e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Il progetto ha l’obiettivo di incentivare iniziative di informazione, sensibilizzazione e animazione del territorio sui temi dell’efficientamento energetico e condivisione di energie rinnovabili.

Attenzione alla scuola anche da parte dell’Azione Cattolica: nel 7° congresso diocesano del Movimento Studenti sono state elette le nuove segretarie, Valeria Frasca e Annamaria Scapicchio, rispettivamente delle parrocchie di San Paolo e della Pianta.

Dopo 40 anni è ritrovata la classe 5ª C della scuola primaria Melozzo. Alla serata, organizzata presso la Baita del Buongustaio, hanno preso parte Antonella Cristofari, Daniela Ferrini, Simona Zampighi; Raimondo Pistocchi, Marco Manzecchi, Soldà Stefano, Fabio Agostini (arrivato apposta dalla Germania), Ilaria Lombini, Claudio Cantalini, Davide Dall’Agata, Gian Luca Giunchi, Antonella Campanini, Maurizio Ciappelli. Altra reunion: quella della classe 1ª elementare 1950/51 di Terra del Sole, che si è ritrovata al ristorante Panoramico di Massa di Vecchiazzano. Infine, un altro gruppo: hanno studiato insieme nel 1981 per diventare infermieri alla scuola ‘Ip’ di via Maceri e si sono incontrati dopo 42 anni per brindare insieme a un’amicizia capace di sopravvivere al tempo.