"Scuola, quel giardino diventa una palude"

Il capogruppo consiliare Adriano Cheli di ‘ModiglianAttivAzione’ ha segnalato ieri lo stato paludoso che ogni volta che piove caratterizza il giardino della nuova scuola dell’infanzia ‘Giacomo Puntaroli’, inaugurata il 7 settembre 2022. Antisismica ed ecosostenibile, in grado di accogliere una novantina di piccoli alunni, la scuola nacque da un intervento di messa in sicurezza e riqualificazione del vecchio plesso, grazie a 1 milione e 200mila euro stanziati nell’ambito della programmazione regionale dei fondi ministeriali. Rendendola efficiente dal punto di vista energetico grazie ai pannelli fotovoltaici sul tetto, si costruì di fatto un nuovo fabbricato di 500 metri quadrati, con ampio giardino esterno realizzato tramite un intervento di drenaggio perimetrale all’intero edificio, oltre alla realizzazione di una nuova rete fognante.

Nel consiglio comunale del dicembre 2024, Cheli presentò un’interrogazione sul problema del mancato riassorbimento dell’acqua piovana da terreno con le conseguenti numerose ristagnanti pozzanghere, e ricevette risposta solo lo scorso febbraio, una risposta che però attribuiva la responsabilità solo ‘alle abbondanti piogge’. Dunque non riguardava tutti i quesiti posti come, ad esempio, la relizzazione o meno nel giardino della scuola di un sistema di fognature e drenaggio; e se nelle varie valutazioni allegate al progetto fosse stato previsto come eliminare eventuali ristagni di acqua, considerato che era noto si trattasse di un terreno compatto.

"Il sindaco – spiega Cheli – ci ha assicurato che sono stati eseguiti interventi di drenaggio e fognature anche nelle aree verdi che ne erano prive". E visto che secondo Cheli, a seguito del maltempo dei giorni scorsi, si è ripetuto non solo il formarsi di pozze, ma addirittura di un rigagnolo che scorre nel giardino, il capogruppo è tornato a riproporre le stesse domande, aggiungendo: "Che senso ha aver speso migliaia di euro per fare un impianto che non funziona, o che non è in grado di ricevere e smaltire in breve tempo l’acqua? Ai nostri tempi, negli anni Sessanta, si faceva la neve alta anche più di un metro, ma le pozze non si creavano. E perché si è creata quella struttura anziché spostare la scuola in un polo scolastico unico, così come inizialmente era stato previsto nel progetto della precedente amministrazione?".

Giancarlo Aulizio