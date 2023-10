Scuola, ripartono le attività pomeridiane per i ragazzi

Ripartono le attività didattiche pomeridiane del Grillo Parlante rivolte agli alunni di scuole elementari e medie dei Comuni di Galeata e Santa Sofia, promosse dall’Asp San Vincenzo de’Paoli con il sostegno della Fondazione Carisp Forlì e gestite dal Cif. Le lezioni partiranno il 6 novembre, a Galeata il venerdì e il sabato (ore 17-18) per gli studenti delle medie presso il Centro Giovani (costo 5 euro). A Santa Sofia dal lunedì al venerdì (16,30-18,30) per elementari e medie presso la sede del Cif in via Nefetti 3 D (costo 15 euro). Info e iscrizioni: cifsantasofia@libero.it o Whatsapp al 349.5194348.