Scuola Ritrovi per celebrare i diplomi

Tempo di ritrovi per gli ex compagni di scuola forlivesi che, a tanti anni di distanza, non hanno dimenticato il periodo trascorso tra i banchi e continuano a tener viva la voglia di passare ore insieme, rispolverando vecchi ricordi e aggiornandosi sui traguardi raggiunti. Hanno festeggiato al Grand Hotel di Cesenatico i sessant’anni dalla loro maturità gli ex ragazzi del Matteucci di Forlì. Tra loro c’era anche Giuseppe Silvestrini, fondatore della catena Marco Polo, già presidente di Unieuro e oggi numero uno dell’aeroporto Ridolfi di Forlì, oltre all’ex assessore alla cultura Giovanni Tassani. Durante l’incontro è stata raccolta una somma da destinare alle persone alluvionate.

Festa anche per i diplomati della 5ª B Metalmeccanici dell’Iti del 1965, che si sono riuniti al museo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo per trascorrere insieme una piacevole giornata. Sono passati ben 50 anni dalla maturità per gli studenti della 5ª D dell’istituto per geometri Matteucci che hanno superato l’esame di stato nel 1973. Prima dei festeggiamenti il capoclasse ha voluto fare l’appello, proprio come ai tempi della scuola, e gli assenti sono risultati appena 6 su 30. Alla festa ha partecipato anche un ex alunno che oggi risiede a Lisbona e che, nonostante la distanza, non ha voluto perdere l’occasione.

Reunion a 30 anni dall’esame di maturità, tenutosi nel 1993, per i compagni della 3ª B del liceo classico Morgagni (l’indirizzo era quello tradizionale, con la numerazione tipica del liceo di allora). Al pranzo, insieme ai loro studenti di un tempo, hanno preso parte anche alcuni professori: Natali, Molinelli, Frasca e Lucchesini, rispettivamente insegnanti di latino e letteratura, greco, inglese e storia dell’arte.

Infine, a otto anni dalla loro quinta elementare, si sono voluti ritrovare i ragazzi della sezione A che frequentarono la scuola ‘Livio Tempesta’ dal 2010 al 2015. Oggi gli ex alunni hanno appena concluso l’esame di maturità e hanno voluto festeggiare insieme il traguardo insieme alle loro maestre Gloria e Gisella, ringraziandole per aver insegnato loro non solo le materie scolastiche, ma anche la correttezza, le buone regole, la fiducia in se stessi e la capacità di fare squadra e volersi bene.