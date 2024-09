Scuola Sacra Famiglia: 100 anni di ricordi

Si apriranno oggi a Rocca le celebrazioni del centenario della scuola materna Sacra Famiglia, a cura della parrocchia di Santa Maria delle Lacrime e dell’Istituto Lega Sacra Famiglia, con il patrocinio del Comune. Il programma prevede alle 16 in piazza Garibaldi la messa presieduta dal vicario generale del diocesi di Forlì-Bertinoro, don Enrico Casadei, cui seguiranno saluti, testimonianza e buffet. Martedì 24 alle 20.30 nel teatro comunale, si terrà l’incontro su ‘Una storia di storie: figli, genitori e nonni in cammino’, con Carmelina Labruzzo, educatrice e assessora ai servizi per le persone e le famiglie del Comune di Cesena; Claudia Bagnolini Piancastelli, pedagogista dell’Asp Unione Vallesavio. Le conclusioni si terranno giovedì 26, sempre nel teatro Italia alle 20.30, sul tema ‘Le storie fanno crescere’, con la pediatra Laura Borghesi e i volontari dell’associazione ‘Nati per leggere’. Spiegano gli organizzatori: "Lungo un secolo, la scuola materna Sacra Famiglia ha attraversato diverse forme di organizzazione, senza mai cambiare le finalità originarie: la formazione umana e cristiana delle bambine e dei bambini".

Il centenario della scuola materna Sacra Famiglia di Rocca è un avvenimento che riguarda la formazione umana e cristiana di tutti i rocchigiani di oggi e non solo di ieri, perché tutti direttamente o indirettamente sono passati dall’asilo delle suore. Direttamente, perché molti nell’ infanzia hanno frequentato quella scuola, indirettamente perché tutti hanno avuto o hanno un figlio, un nipote, un figlio di una famiglia amica che la frequenta (oggi retta da un consiglio di genitori) o l’ha frequentata. La scuola materna Sacra Famiglia fu istituita nel 1886 a Rocca (ma riconosciuta solo nel 1924, di qui il centenario) da madre Maria Teresa Lega di Brisighella (1812-1890), fondatrice a Modigliana nel 1871 dell’Istituto Sacra Famiglia, aperta per le "bambine povere e abbandonate per strada a loro stesse".

Quinto Cappelli