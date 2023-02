Scuola secondaria di I grado ’P. V. Marone’ di Predappio

A cinquant’anni dalla scomparsa di Buzzati leggere il Colombre è sempre un’emozione. Il testo ’spacca’ sempre, tocca i tasti più dolenti delle nostre fragilità. Buzzati lo abbiamo letto e scoperto insieme, come una canzone, nella nostra fantastica 2ªC e non lo dimenticheremo mai. Si può scrivere un articolo sul Colombre per tanti e diversi motivi: per suggerire un testo che ci ha colpito e appassionato e augurare una buona lettura; per ringraziare Buzzati di averci lasciato un racconto che insegna che le paure vanno affrontate rincorrendo sogni e traguardi ogni giorno; per far felice la nostra professoressa che con questo scrittore, pittore e altro è un po’ fissata; per lavorare tutti insieme come fossimo una piccola redazione. Il Colombre è la storia di un giovane ragazzo, Stefano Roi, appassionato di navigazione, che al suo dodicesimo compleanno, navigando su un veliero insieme al padre, si accorge di un puntino nero che avvicinandosi affiora in superficie, una pinna a duecento-trecento metri che lo seguiva. Il padre, interrogato dal figlio, scruta la sagoma con il canocchiale, sbianca all’avvistamento dell’animale e risponde a Stefano che si tratta di una creatura terribile, il Colombre, uno squalo misterioso che tutti i marinai temono, una bestia che sceglie la...