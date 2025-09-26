Scuola ’senza stress’. Meditazione in classe:. Bertinoro è capofila

Al suono della prima campanella la classe si ferma e medita per 10 minuti, poi, allo scoccare dell’ultima ora, si ripete, per altri 10 minuti. Tempo da dedicare a se stessi, guidati dagli insegnanti, andando così a ridurre lo stress che troppo spesso accompagna l’attività scolastica. All’Istituto Comprensivo di Bertinoro prende avvio il progetto ‘Scuola Senza Stress – Momento di Quiete in Classe’, coordinato da Patrizia Tessarin e con la direzione didattica di Alessandro Ramilli, insegnante certificato di Meditazione Trascendentale.

A sperimentare i benefici della meditazione saranno una classe di terza e due di seconda media. Il corso di apprendimento della tecnica della Meditazione Trascendentale, iniziato il 24 settembre e condotto da Alessandro Ramilli, terminerà questo sabato; seguiranno incontri settimanali di aggiornamento. Si tratta del primo progetto di questo tipo avviato in Emilia-Romagna, che coinvolge non solo studenti e docenti, ma anche dirigenti, personale scolastico e famiglie, alle quali è offerta l’opportunità di apprendere la tecnica. "La scuola oggi si trova ad affrontare sfide complesse come risultati scolastici insoddisfacenti, bullismo e dispersione – spiega Sara Londrillo, vicesindaca con delega alla scuola –. Molti di questi problemi sono aggravati da un fattore comune: lo stress, la ‘pandemia silenziosa’ che colpisce studenti e insegnanti, compromettendo la salute psicofisica, l’attenzione, la memoria e la motivazione. La pratica della Meditazione Trascendentale, semplice, naturale e non religiosa, offre uno strumento concreto per ridurre lo stress e migliorare il clima scolastico". I vantaggi che ci si attende per gli studenti sono il miglioramento dei risultati di apprendimento e maggiore capacità di concentrazione, riduzione di ansia, insicurezza e comportamenti a rischio come il bullismo, l’incremento della resilienza, della motivazione e della fiducia in sé, oltre allo sviluppo armonico delle capacità cognitive, affettive e relazionali, grazie al rilassamento profondo che favorisce il funzionamento completo del cervello. Per gli insegnanti ci si attende una riduzione dello stress e prevenzione del burnout, maggiore serenità nella gestione della classe e capacità di valutazione più equilibrata, incremento della soddisfazione professionale e del benessere psicofisico.

"Il valore di questo progetto va oltre l’aula – dichiarano il sindaco, Filippo Scogli, e l’assessora al welfare, Silvia Federici –: prendersi cura delle condizioni psico-fisiche degli studenti significa rafforzare la comunità tutta. Questa tecnica, neutra dal punto di vista religioso e filosofico, promuove tolleranza, uguaglianza e inclusione sociale, aiutando in particolare chi proviene da contesti svantaggiati a sentirsi accolto e rispettato".

Matteo Bondi