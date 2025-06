Scuola, sport e cultura: il futuro dell’ex Pergola

Nascerà a Santa Sofia nell’area della ex Pergola un nuovo polo scolastico, sportivo e ricreativo. Un progetto ambizioso tra le priorità dell’amministrazione guidata dalla sindaca Ilaria Marianini. La fase progettuale preliminare affidata allo studio ‘Pier Currà Architettura’ prevede un importo di 7 milioni di euro, una cifra importante considerato che, al momento, non esiste nessuna risorsa a bilancio per mettere a terra gli interventi.

Nella calda mattinata di domenica scorsa, alla presenza di amministratori, associazioni, progettisti e cittadini, grazie alla collaborazione organizzativa dell’Asd Calcio, la sindaca e il vice sindaco Matteo Zanchini hanno illustrato le finalità del progetto: "Il nostro obiettivo è quello trasformare un’area dismessa in un luogo attivo e relazionale, dove architettura e paesaggio costruiscono una nuova centralità civica, capace di generare coesione sociale, qualità dello spazio pubblico e benessere collettivo".

A loro volta i tecnici dello studio Currà hanno accompagnato i presenti a conoscere direttamente sul posto le bozze del progetto con il supporto degli assessori al turismo e alla scuola Franco Locatelli e Chiara Bellini. "Si tratta di una ipotesi progettuale di rigenerazione urbana che nasce da un confronto aperto con la cittadinanza – hanno spiegato – convinti che l’ascolto sia il primo gesto progettuale. L’intervento sull’area dell’ex Pergola si configura come un nuovo sistema civico integrato, pensato per accogliere attività educative, sportive, culturali e collettive, e restituire alla comunità un luogo riconoscibile, accessibile e condiviso".

L’area ospiterà nuove scuole per l’infanzia e la primaria, spazi per lo sport e per la cultura, luoghi di incontro e ambienti all’aperto, progettati come estensioni della vita quotidiana. Gli edifici, saranno connessi da percorsi accessibili, corti e terrazze, immersi all’interno di un paesaggio dove architettura e natura dialogano.

"Coperture verdi, facciate con un bilanciamento tra trasparenze e superfici opache, favoriscono luminosità e benessere. I materiali scelti sono naturali e durevoli, in sintonia cromatica e materica con il contesto. Particolare attenzione è riservata all’orientamento solare, al comfort climatico e all’efficienza energetica".

L’area della Pergola ha chiuso i battenti nel 2009. La piscina era stata inaugurata nel 1984 sotto l’amministrazione di Ottavio Arnasei. Gestita, insieme al vicino ristorante e al campo da tennis, dalla famiglia Agnoletti di Leo e Zoraide, l’impianto sportivo era molto frequentato e rimane nei ricordi dei cittadini come grande luogo di socializzazione e divertimento dove tanti ragazze e ragazze hanno imparato a nuotare. Era stato per quei tempi un intervento pubblico-privato all’avanguardia, in quanto per la prima volta un privato si accollava la gestione dell’area nelle vicinanze del plesso scolastico, della casa di riposo e del parcheggio Karl Marx. Dopo anni in cui il Comune tentò inutilmente di alienare il bene, senza successo, ora si punta alla rigenerazione consapevole dell’area. Serviranno molte risorse e i tempi di realizzazione sono ancora incerti.

Oscar Bandini