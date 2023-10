Scuola Tante iniziative tra futuro e ricordi

Non mancano le iniziative imperniate sulla scuola di oggi o di ieri. Per esempio, l’Agesc Forlì-Cesena (l’associazione dei genitori delle scuole paritarie cattoliche) ha proclamato gli studenti ambasciatori di pace e dei diritti umani 2023: Mattia Szabo, Anita Mini e Oliva Francia della scuola media ‘Caterina Sforza’; secondi classificati Martina Giuliani, Alma Altea Laverdure, Gentiana Tassi, Edoardo e Adam Riccardi. Speciali menzioni alla 2ª A della ‘Caterina Sforza’, per i disegni di Luca Tisselli e Sofia Vanni. Premiato anche un video della 4ª C della scuola elementare ‘Diego Fabbri’.

Asa Onlus, l’associazione solidarietà adozioni, ha premiato un progetto della scuola media ‘Palmezzano’: la cosiddetta ‘Aula Giro’, inaugurata nel 2022 e dedicata a Francesca Girolimetto, docente di matematica scomparsa nel 2019. La onlus ha ‘adottato’ l’innovativo progetto: donati 1782 euro.

A fine settembre, i ragazzi del liceo classico Morgagni hanno ospitato presso le proprie famiglie gli studenti del Lyceé Dumont D’Urville di Tolone, il Pius Gymnasium di Aquisgrana e l’Istituto Gabrielities di Barcellona. Insieme si è riflettuto sulle opportunità dell’Erasmus +.

La scuola consente di guardare al futuro, ma anche al passato, con un sentimento di felice nostalgia. È quello che hanno sperimentato i "diversamente giovani" (così si fanno chiamare) della 5ª G dell’istituto tecnico ‘Matteucci’ a 44 anni dal diploma: si sono rivisti presso il ristorante ‘L’Amorosina’. Oppure, con lo slogan ‘1970 la classe non è acqua’, i 53enni di Predappio, che avevano frequentato le elementari o le medie in paese: il ritrovo è stato al ristorante Tontola Beach. La festa è stata organizzata da Lucio Moretti: "Inizialmente l’avevamo pensata per i nostri 50 anni, nel 2020, ma il Covid l’ha resa impossibile. Dopo vari rinvii, abbiamo avuto modo di ritrovarci, salutarci e brindare insieme". Alcuni non si vedevano da anni, diversi provenivano da fuori regione. Aggiunge Moretti: "Abbiamo mangiato, parlato, bevuto, riso, cantato e ballato fino a tarda notte. A detta di tutti, è stata davvero una festa indimenticabile, che ha riportato tutti indietro nel tempo, anzi, ai bei tempi".