Scuola Tanti progetti chiudono con una festa

La fine della scuola è un periodo ricco di iniziative, tra festeggiamenti per l’anno appena concluso, bilanci e reunion. Il Cpia Forlì-Cesena, scuola per gli adulti e per minori diretta da Maria Elena Rotilio, qualche giorno fa ha organizzato una festa di fine anno presso lo spazio esterno del Techne di Cesena, in via Savolini. Presenti all’evento studenti della scuola, docenti, comunità per minori e alcune associazioni del territorio che hanno avuto modo di assistere ad alcune esibizioni di studenti di diverse nazionalità: dalla Tanzania all’Afghanistan, dalla Tunisia al Camerun. Tra cibi provenienti da diversi paesi, balli e canti, il Cpia si è colorato di mondi diversi, che si sono uniti confermando ancora una volta la propria vocazione multiculturale ed ancor più interculturale.

Si è appena conclusa con esiti positivi l’esperienza Erasmus+ di alternanza all’estero che ha visto protagonisti 26 studenti dell’istituto tecnico Marconi. Otto studenti sono statiVilnius (Lituania), 9 a Maribor (Slovenia) e 9 a Saragozza (Spagna). Cna, invece, nel corso dell’anno scolastico, ha portato avanti un progetto con gli studenti sul tema della transizione ecologica. Il progetto è giunto a compimento con la premiazione del contest ‘diventare ambasciatore del green’ che i ragazzi hanno accolta con entusiasmo, approfondendo i temi proposti insieme con i docenti e dando prova di notevole creatività, spaziando tra la realizzazione di siti, video, creazione di un gioco in scatola, uso di registri diversi da quello giornalistico al filmato di animazione alla poesia. A vincere il primo premio la 3ª B della scuola Orceoli.

In questi giorni hanno anche avuto luogo delle reunion di ex studenti. Ben 38 anni dopo il diploma si sono incontrati gli allievi della 5ª B elettrotecnica dell’Itis Marconi. All’incontro ha partecipato anche il prof Antonio Fabbri. Hanno festeggiato i 50 anni dalla maturità, invece, gli ex studenti della 5ª A Meccanica, sempre dell’Iti Marconi, scattando anche una foto sull’iconica scalinata dell’istituto alla quale è seguita una visita ai laboratori e officine della scuola.