Scuola Tanti ritrovi dopo anni dal diploma

È sempre il momento giusto per ritrovare gli amici di un tempo e rivivere insieme gli anni indimenticabili vissuti tra i banchi di scuola.

Dopo 45 anni dall’esame di maturità e 50 anni dall’inizio del liceo, i compagni di classe della sezione D del classico ‘Morgagni’ si sono ritrovati per una serata conviviale ed è stato come non fosse passato nemmeno un giorno: certo c’è qualche ruga in più sul volto, molte più esperienze e responsabilità sulle spalle, ma la voglia di stare insieme ai propri coetanei e di divertirsi s’è dimostrata sempre la stessa. Insieme agli studenti di un tempo, anche alcuni professori: Antonino La Cava, Roberta Lucchesini e Wilma Malucelli. A coronare la serata, anche una torta speciale con l’eloquente scritta: ‘dove eravamo rimasti’.

Tempo di ritrovi anche per i diplomati al liceo linguistico nel 1990 che hanno festeggiato insieme con una cena in pizzeria.

La 5ª A dell’istituto Giorgina Saffi indirizzo biologico-sanitario, si è ritrovata a trent’anni dal diploma di maturità (1994). Gli anni trascorsi non hanno cancellato l’affetto reciproco, né le tante esperienze costruite insieme e la serata è stata un’occasione per condividere risate e racconti. Un momento vissuto anche nel ricordo del nostro compagno di classe Alessandro Rossi che continua a vivere nel cuore dei suoi amici.

Hanno rivissuto i bei momenti trascorsi sui banchi di scuola anche gli alunni della 5ª B Elettrotecnici dell’anno scolastico 1973/74, a cinquant’anni dal loro diploma. Alla serata hanno preso parte Ivan Andreucci, Raffaele Bandini, Danilo Bergamini, Marinella Briganti, Paolo Casadei, Daniele Cortesi, Milena Fabbri, Fulvio Fiumi, Aride Fuzzi, Pierangelo Ghetti, Gianni Marchi, Maurizio Pondini, Renzo Ricci, Umberto Ventrella, Angela Versari, Roberto Zattoni. ‘Assenti giustificati’: Gianfranco Argnani, Roberto Casadei, Alfonso Gentili, Iliano Monti, Mario Salvatori, Carlo Alberto Senatore. Nel corso della serata si è ricordato con affetto Arcangelo Ancarani, recentemente scomparso.

Anche quest’anno si è replicata la tradizione voluta dagli ex studenti diplomati in Chimica Industriale, la 5° A del 1969 e la 5° B del 1973. Nell’aula magna dell’Istituto Tecnico Industriale, c’è stata la cerimonia per la consegna di borse di studio a due studentesse meritevoli, alla presenza degli studenti del corso di Chimica dei Materiali, dei loro docenti e del vicepreside. Le studentesse premiate sono state Giulia Lombini e Matilde Matteucci, diplomate in Chimica nel luglio 2023 con il punteggio massimo di 100 e lode. Gli ex studenti della 5ª A, con questa borsa di studio hanno voluto onorare il ricordo dei compagni di classe e degli insegnanti venuti a mancare nel corso degli anni e la 5ª B ha voluto festeggiare i 50 anni trascorsi dal conseguimento del diploma. Gli ex studenti della 5ª B 1973 ed il loro professore Ennio Navacchia hanno fatto una donazione all’Istituto, per attrezzature legate alle esigenze del settore Chimico.