Scuola Tennis, teatro, cucina: quanti progetti

Le scuole forlivesi sono in fermento e sono sempre più numerose le iniziative che coinvolgono gli studenti, tra i banchi e non solo. Alcune classi del liceo classico Morgagni, grazie a una promozione della federazione di tennis, sono stati al Foro Italico per assistere ad alcuni incontri degli Internazionali di tennis di Roma maschili e femminili recentemente conclusi: ad accompagnarli era il professor Roberto Agnoletti con le colleghe Rossella Savelli e Monia Valentini. Un’esperienza entusiasmante che i ragazzi non dimenticheranno tanto presto.

Sempre gli studenti del liceo classico hanno calcato il palcoscenico del teatro Tiffany con lo spettacolo ‘Alice e la meraviglia delle lingue’, evento conclusivo del progetto Pnrr ‘CresciAMO insieme al Morgagni’. Lo spettacolo è frutto del laboratorio teatrale multilingue e del laboratorio coreutico musicale multilingue, ed è stato realizzato in collaborazione con il Centro di Studi Trasversali su Teatro e Interculturalità del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna.

Divertente cambio di ruolo, per i 25 bambini e bambine della 1ª B della scuola elementare ‘La Nave’: gli alunni hanno partecipato all’iniziativa di Confcommercio ‘La giornata della ristorazione’, ideata da Fipe (la federazione italiana dei pubblici esercizi) per valorizzare e rafforzare i valori ed il ruolo della ristorazione e della gastronomia italiana. L’uovo è stato scelto come l’alimento protagonista: i 25 piccoli chef hanno cucinato deliziosi biscotti che hanno poi portato a casa, per gustarli insieme ai propri familiari.

Il Conad Ronco ha donato 500 euro alla scuola elementare ‘Anello Rivalti’: un gesto che non ha lasciato indifferenti i bambini e i loro genitori. "Grazie a questo contributo – spiegano – abbiamo potuto migliorare il muretto della scuola, rendendo gli spazi più accoglienti. È bello sapere di poter contare sul sostegno di realtà del territorio che credono nell’importanza dell’educazione e della crescita dei più piccoli".

Infine, circa 250 studenti hanno partecipato, presso il liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli, alla giornata di orientamento delle classi terze con la presentazione dei corsi di laurea triennale delle ‘Professioni sanitarie’. Il progetto, proposto dal Multiordine Sanitario, è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione Carisp e in collaborazione con l’Ufficio Scolastico.