Scuola, università e lavoro: giovedì un convegno al ’Marconi’

L’innovazione del sistema formativo, rivolto in particolare ai giovani in cerca di lavoro, coinvolge le imprese e i lavoratori tenendo conto che dal 2022 al 2026 le nuove assunzioni saranno di circa 4,1 milioni. Di qui la necessità di gestire il sistema previdenziale di rafforzare quello scolastico. "L’attività dell’Associazione ‘Leonardo Melandri’ – spiega il presidente Raffaele Schiavo – che è intitolata alla figura del parlamentare e politico forlivese, è prevalentemente votata alla ricerca e in questo contesto, quello delle borse di ricerca, si colloca il libro curato da Angela Sangiorgio dal titolo ‘L’innovazione nel sistema formativo per un futuro diverso dei giovani - Il ruolo dei corsi Its e Ifts in Romagna’ . La ricerca sarà presentata nel corso dell’omonimo convegno in calendariogiovedì, ore 9,15, presso l’Itis ‘Marconi’. A questo evento saranno presenti, oltre all’autrice del libro, i docenti e dirigenti. I corsi Its (Istituti Tecnici Superiori) di durata biennale sono rivolti alle competenze tecniche e i corsi Ifts (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) di durata annuale, sono svolte al’interno di un contesto aziendale. "Da qui alla fine dell’anno, compatibilmente con le nostre limitate risorse finanziarie – ha aggiunto Raffaele Schiavo – abbiamo in programma altre proposte da realizzare sempre sottoforma di borse ricerca. Ne voglio ricordare due : ‘L’infiltrazione della malavita organizzata in Romagna’ e ‘Città romagnole e Università: un rapporto d’amore e di interessi reciproci’. L’attenzione e la conoscenza da parte dei giovani rivolta ai corsi può permettere di sviluppare un mercato del lavoro incentrato sulle nuove figure tecniche richieste dalle imprese".

Rosanna Ricci