Scuole, cento progetti. Dall’ambiente al web

La scuola come palestra di sostenibilità. È l’obiettivo del nuovo catalogo 2025-26 presentato ieri mattina dal Mause (sigla che indica il Multicentro per la sostenibilità e l’educazione ambientale nelle aree urbane): il Comune di Forlì fa parte della rete dei 38 Centri di educazione alla sostenibilità (Ceas). Il programma è rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado della città.

"Il Mause – spiega Paola Casara, assessora alle Politiche educative – è ormai un appuntamento atteso dalle scuole. I risultati dello scorso anno sono stati straordinari: 9mila alunni coinvolti dalle elementari alle superiori, 53 scuole, 450 classi e circa 100 insegnanti coinvolti. L’offerta dell’edizione 2025-26 è stata ampliata e ha raggiunto i 100 percorsi formativi, fino allo scorso anno le proposte erano circa 90. Anche le realtà coinvolte sono in aumento, oggi ne contiamo 44, tra cui associazioni, servizi comunali e professionisti del settore della sostenibilità". I percorsi formativi sono costruiti con metodologie diversificate, pensate per rispondere alle esigenze di insegnanti e studenti, e includono attività all’aperto che favoriscono un contatto diretto con il territorio.

"Quest’anno – sottolinea Michela Nanni, referente comunale dell’Unità ambiente – il catalogo si suddivide in quattro macroaree: uso delle risorse, biodiversità, cittadinanza attiva e mobilità sostenibile. Inoltre, c’è una sezione dedicata alla formazione per gli insegnanti. Dentro ogni settore ci sono progetti specifici coerenti con gli obiettivi dell’agenda Onu 2030. L’offerta è già stata distribuita alle scuole e sarà consultabile sul sito del Comune a partire dal 1° ottobre, giorno di apertura delle iscrizioni. Il termine è fissato per il 31 ottobre. La conferma dell’assegnazione dei laboratori sarà comunicata ai docenti dopo la chiusura delle adesioni".

Il nuovo programma del Mause propone un ventaglio ampio di laboratori: dalla biodiversità al benessere animale, tra questi il Wwf che guiderà alla scoperta degli insetti impollinatori e le Guardie Ecologiche pronte a far vestire i ragazzi da giardinieri per un giorno nel giardino La Còcla. Non mancano i progetti di cittadinanza attiva, come quello dell’associazione Dino Amadori dedicato alla prevenzione delle carie nei più piccoli o le iniziative del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati, che accompagneranno i giovani su temi delicati come cyberbullismo, privacy e violenza di genere. Altre proposte guardano all’uso consapevole delle risorse, dai burattini costruiti con materiali riciclati ai laboratori sul fast fashion. Infine, la mobilità sostenibile: con la Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) e Polizia Locale gli studenti potranno mettersi in gioco in attività di educazione stradale.

L’offerta per le scuole non finisce qui: "Ci sono anche tante proposte fuori catalogo su cui stiamo lavorando: per il terzo anno a marzo tornerà alla Fabbrica delle Candele il progetto dedicato a Gianni Rodari – conclude Casara –. Verranno ampliati i progetti radio web, che diventerà una tv digitale e ‘Digitale facile’, con laboratori di intelligenza artificiale per ragazzi dai 14 ai 17 anni".

Valentina Paiano