Scuole chiuse per maltempo a Forlì martedì 16 maggio

Forlì, 15 maggio 2023 – Oltre a Ravenna e provincia, scuole chiuse anche a Forlì nella giornata di martedì 16 maggio e, a quanto pare, in tutto il Forlivese. La decisione, per quanto riguarda Forlì città, è stata anticipata dal Comune di Forlì con una nota, condivisa anche con un post sulla pagina Facebook del sindaco Gian Luca Zattini. L'ordinanza verrà emessa a pomeriggio, intanto però viene comunicata. Le stesse scuole di ogni ordine e grado, in queste ore, stanno avvisando le famiglie di questa decisione, motivata dall'allerta rossa della Protezione civile diramata dalla Regione Emilia Romagna. Nella mattinata di lunedì si è svolto un incontro con la Regione, i prefetti di Forlì-Cesena, Ravenna, Bologna e Modena, i presidenti delle stesse province e i sindaci dei capoluoghi.

La decisione sulle scuole, al momento, per Forlì riguarda solo la giornata di martedì. “Per una eventuale chiusura di mercoledì 17 seguiranno aggiornamenti attraverso i consueti canali informativi”, scrive il sindaco Zattini. Altri comuni, per omogeneità, dovrebbero attuare la stessa misura. Già nella mattina di lunedì il provvedimento di chiusura delle scuole era al vaglio del Comune di Dovadola, uno dei paesi più colpiti con decine di sfollati. Tutti i paesi dovrebbero, a questo punto, fare lo stesso. Non solo. “Consiglio alle aziende e alle attività produttive di tutto il territorio di attivare, laddove possibile, lo smart working o comunque forme di lavoro agili per limitare al minimo gli spostamenti”, è l'appello del sindaco Zattini.