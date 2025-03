Forlì, scuole chiuse sabato 15 marzo. Stop anche al parco urbano

Forlì, 14 marzo 2025 – Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, ha emesso nella serata di venerdì un’ordinanza che dispone la sospensione per la giornata di sabato 15 marzo delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e degli enti di formazione professionale, a causa dell’allerta rossa per maltempo diramata dalla Protezione Civile. A scopo precauzionale è stato interdetto anche l’accesso al parco urbano ‘Franco Agosto’, vicinissimo al fiume Montone, per garantire la sicurezza dei cittadini.

Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, confortati dal passaggio della piena già nel pomeriggio di venerdì, al momento restano confermati gli eventi sportivi previsti per il weekend, tra questi è previsto per domenica 16 il Duathlon Forlì in piazza Saffi, mentre al Palafiera i campionati di ginnastica ritmica, sia sabato che domenica.

Per quanto riguarda le scuole, a Forlì si tornerà sui banchi regolarmente lunedì 17 marzo. A Forlimpopoli tutti gli istituti sono regolarmente attivi, al netto di chi sarebbe comunque chiuso il sabato. A Modigliana sospesi i trasporti scolastici per la vicina Faenza, dove le scuole sono chiuse.