Scuole comunali, adeguamenti per 18 milioni

Ammontano a 18 milioni di euro gli investimenti del Comune diretti a migliorare l’edilizia scolastica. Il tema dell’adeguamento antisismico è ritornato alla ribalta dopo i recenti terremoti. "Esiste un monitoraggio continuo da parte dei nostri tecnici volto a garantire la sicurezza degli spazi educativi – dice Paola Casara, assessore alle politiche educative – . Sono anni, infatti, che investiamo sulla staticità degli edifici di nostra competenza". Il più corposo degli interventi è quello che prevede l’abbattimento e la ricostruzione dell’ex scuola media Maroncelli, in centro storico. A causa della revisione dei prezzi, il costo finale dell’opera è salito a 12 milioni di euro.

"Altrettanto importanti sono i lavori di riqualificazione strutturale, messa in sicurezza e adeguamento antisismico previsti alla scuola primaria Squadrani, ai Romiti, per una spesa complessiva di 3,5 milioni – prosegue Casara – . A settembre poi inizieranno i lavori del secondo stralcio del piano antisismico alla scuola elementare Tempesta, alla Cava, per un importo di 1 milione 100 mila euro. Infine, in estate partiranno gli interventi di risanamento conservativo della facciata della scuola elementare De Amicis, in viale della libertà. Per l’attuazione di quest’ultimo progetto è previsto circa 1 milione di euro".