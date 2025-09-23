Scuole elementari, si cambia menù: secondo e verdure. E la pasta dopo

Forlì, 23 settembre 2025 – Prima la verdura, il pesce e poi gli spaghetti. D’ora in avanti, per gli alunni delle scuole elementari della città il pranzo non inizierà più con un piatto di pasta. Ad aprire il pasto saranno invece il secondo piatto e il contorno, seguiti dal primo e, infine, la frutta. Una novità che segna una piccola rivoluzione nelle abitudini quotidiane dei bambini.

L’obiettivo? Favorire il consumo di verdure, contrastare lo spreco e sviluppare nei piccoli una maggiore consapevolezza alimentare. “È una proposta che abbiamo avanzato alle scuole come Comune di Forlì confrontandoci prima con la Pediatria di Comunità e l’Azienda sanitaria – spiega Paola Casara, assessora alle Politiche educative –. Le linee guida a cui abbiamo fatto riferimento sono quelle regionali e ministeriali. In città, negli anni precedenti, erano già stati attivati progetti sperimentali simili, che prevedevano anche la pesatura degli scarti. Quindi non è la prima volta che proviamo nuove strade. Ci è sembrato interessante rilanciare ed estendere l’iniziativa a tutti gli istituti”.

La preparazione di piatti per il pranzo (Frasca). A destra, l’assessora Paola Casara

Non si tratta di un dettaglio organizzativo, ma di un vero e proprio intervento educativo per riequilibrare la dieta dei più piccoli. Le osservazioni epidemiologiche condotte negli ultimi anni hanno infatti evidenziato un consumo insufficiente di frutta e verdura tra i giovanissimi, spesso attratti da piatti come pasta e cereali in genere. Un’alimentazione scorretta può favorire lo sviluppo di obesità infantile, che porta con sé rischi per la salute come diabete di tipo 2, asma, problemi muscolo-scheletrici e cardiovascolari, oltre a disturbi psicologici e sociali. Proporre l’ordine invertito dei piatti aiuterebbe a stimolare la curiosità verso alimenti meno graditi e allo stesso tempo ridurre la quantità di cibo gettato.

Sulla possibile reazione dei piccoli a questa novità, che è al via proprio in questi giorni, l’assessora Casara osserva: “I bambini sono molto più flessibili e adattabili degli adulti. In un contesto educativo, e la mensa lo è a tutti gli effetti, accolgono bene le nuove proposte. Molti genitori raccontano che i loro figli a casa non mangiano certi piatti, mentre a scuola sì, perché vedono i compagni farlo e diventa più semplice. Puntiamo molto sul fatto che i bimbi possano assaggiare alimenti diversi, mangiare verdure che sono fondamentali e, in generale, avvicinarsi a un’alimentazione equilibrata che nasce proprio dall’educazione”.

In questo anno scolastico c’era già stata una novità, questa voluta dalla Regione: ovvero una limitazione delle porzioni ’in bianco’, solo nei casi in cui il bambino abbia un’effettiva prescrizione medica.